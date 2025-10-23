Дом перевезли по брёвнышкам – рассказываем про новинку музея народной архитектуры и быта

В Озерце премьера. После реконструкции ко Дню народного единства в музее народной архитектуры и быта открыли хутор Тимошково. Для поклонников этно – чудесный подарок. Ведь это зеркало культуры и быта Поозерья. Сам дом по бревнышкам перевозили из Миорского района. Все предметы и мебель подлинные, со своей душой и характером, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В то время Тимошково было частью Западной Беларуси. Но мода на хуторизацию была и в БССР. Она началась после реформ наркома земледелия Дмитрия Прищепова. О такой жизни крестьяне могли только мечтать. На свои 40 десятин хозяева хутора – семья Пищуленок заработали кровью и потом. Трудились в сельском хозяйстве не покладая рук, в том числе выращивали лен. За один пуд в то время можно было купить поросенка. У Семена Леоновича и Дарьи Игнатьевны было восемь детей. Сыновья были славными мастерами и делали обувь.