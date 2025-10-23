«Спасти своё племя вместе с храброй девочкой» – что можно увидеть в мультимедийном музее, узнали у сотрудников
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Услышав слово «Африка», мы чаще всего представляем бескрайние пустыни и неизведанные джунгли. Но это лишь крошечная часть огромного континента, полного удивительных тайн, раскрыть которые можно не покидая столицу. Полное погружение в дикую природу начинается.
Милана Букало, сотрудник мультимедийного музея:
Каждая зона – это интерактив, где вы можете узнать информацию от нашего гида или экспонатов.
Милана Букало:
Также самой интересной зоной я считаю дождь, который дети могут вызывать с помощью танцев.
В зоне африканских барабанов гости знакомятся с телеграфом Буша. Их бой способен донести весть на десятки километров.
Здесь же по стуку можно определить, к какому племени ты относишься.
Милана Букало:
На нашей выставке есть около 40 проекторов. Также есть прекрасный спиннер, где вы можете получить свое видео с различными барабанами. Также каждый час у нас проходит выступление в театре, где вы можете спасти свое племя вместе с храброй девочкой Эйо, которая разговаривает с животными.
Юлия Сорокина, сотрудник мультимедийного музея:
Детей впечатляют хижины – это жилища африканских племен, которые строились высотой 1,5 метра. Для сохранения комфортной температуры в хижинах не делались окна, а только двери. Таким образом днем там было прохладно, а ночью тепло.
Юлия Сорокина:
Здесь можно увидеть калебас – это емкость для воды, которую делали из тыквы. Также мы видим пипидастр – предмет для уборки пыли, который делали из перьев страуса. Также страусиное яйцо.
Подробности в видео.