Лукашенко встретился с министром иностранных дел России Лавровым

Внешнеполитические ведомства Беларуси и России идут в авангарде Союзного государства. Об этом сегодня, 15 июня, заявил Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Глава российского МИД находится с рабочим визитом в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевыми темами разговора стали международная повестка и координация совместных действий на внешнеполитическом направлении. Минск и Москва продолжают последовательно укреплять сотрудничество в рамках ключевых интеграционных объединений, включая ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС, оперативно реагируя на современные геополитические вызовы. Министерства иностранных дел Беларуси и России демонстрируют пример полной открытости и взаимного доверия. Многолетнее партнерство позволяет открыто обсуждать самые острые темы. Александр Лукашенко отметил – если правительства Беларуси и России что-то не решают, то это остается во внимании двух Президентов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хотелось бы поделиться с вами мнениями, впечатлениями по всему спектру международной обстановки. Не потому что мы глобальная страна, как Россия или Китай, будем участвовать в решении каких-то проблем, но тем не менее хотелось бы знать, в каком направлении действовать и разворачивать нашу внешнюю политику. Хотя, я понимаю, что вы эти проблемы обсуждали, и сегодня у вас есть возможность обсудить. И вы, как человек опытный, мне посоветовать можете кое-что. Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Вы мне льстите. Александр Лукашенко:

Нет, что вы. У вас, исходя из того масштаба, который занимает Россия в международном положении… Поэтому я жду более конкретной и обширной информации, как у нас обычно бывает – мы никогда не скрывали друг от друга ничего за долгие годы нашего сотрудничества. Хотелось бы обсудить ситуацию в наших интеграционных проектах – начиная от ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ШОС – как вы видите это развитие. На злобу там и «Семерка» (или как ее тут, не знаю, называть) собралась. Сергей Лавров:

Они, правда, себя «Большая семерка» называют. Великая Британия, «Большая семерка». Александр Лукашенко:

Конечно, конечно. Все великие собрались. Поэтому нам, хочешь – не хочешь, надо обращать на это внимание. Ну и последние изменения, динамика очень большая, и конфликты, которые сегодня существуют, как воспринимаются они, поэтому есть о чем поговорить, и хорошо, что вы приехали.