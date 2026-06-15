Лукашенко встретился с министром иностранных дел России Лавровым

Внешнеполитические ведомства Беларуси и России идут в авангарде Союзного государства. Об этом сегодня, 15 июня, заявил Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Глава российского МИД находится с рабочим визитом в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ключевыми темами разговора стали международная повестка и координация совместных действий на внешнеполитическом направлении. Минск и Москва продолжают последовательно укреплять сотрудничество в рамках ключевых интеграционных объединений, включая ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС, оперативно реагируя на современные геополитические вызовы.
Министерства иностранных дел Беларуси и России демонстрируют пример полной открытости и взаимного доверия. Многолетнее партнерство позволяет открыто обсуждать самые острые темы. Александр Лукашенко отметил – если правительства Беларуси и России что-то не решают, то это остается во внимании двух Президентов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хотелось бы поделиться с вами мнениями, впечатлениями по всему спектру международной обстановки. Не потому что мы глобальная страна, как Россия или Китай, будем участвовать в решении каких-то проблем, но тем не менее хотелось бы знать, в каком направлении действовать и разворачивать нашу внешнюю политику. Хотя, я понимаю, что вы эти проблемы обсуждали, и сегодня у вас есть возможность обсудить. И вы, как человек опытный, мне посоветовать можете кое-что.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Вы мне льстите.
Александр Лукашенко:
Нет, что вы. У вас, исходя из того масштаба, который занимает Россия в международном положении… Поэтому я жду более конкретной и обширной информации, как у нас обычно бывает – мы никогда не скрывали друг от друга ничего за долгие годы нашего сотрудничества. Хотелось бы обсудить ситуацию в наших интеграционных проектах – начиная от ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ШОС – как вы видите это развитие. На злобу там и «Семерка» (или как ее тут, не знаю, называть) собралась.
Сергей Лавров:
Они, правда, себя «Большая семерка» называют. Великая Британия, «Большая семерка».
Александр Лукашенко:
Конечно, конечно. Все великие собрались. Поэтому нам, хочешь – не хочешь, надо обращать на это внимание. Ну и последние изменения, динамика очень большая, и конфликты, которые сегодня существуют, как воспринимаются они, поэтому есть о чем поговорить, и хорошо, что вы приехали.
Сергей Лавров:
Спасибо, Александр Григорьевич. Всегда очень приятно, бывая здесь, быть в вашем кабинете, по вашему приглашению. И сегодня мы продолжим нашу работу. Начали вчера уже. Один на один подробно поговорили по деликатным вещам. Сейчас доложим о том, какие у нас возникают мысли. Я, конечно, буду готов изложить наши оценки последних событий, в том числе в связи с подготовкой к этой «семерке», в связи с инициативой Британии, Франции, Германии. Они там ультиматум из пяти пунктов. Послы приходили, вручили нам свои пожелания. В общем, есть о чем поговорить.
Позиция Союзного государства неизменна – любой язык диктата в отношении наших стран бесперспективен. Эффективным ответом на западное давление становится укрепление собственного интеграционного контура и выработка долгосрочной стратегии. Именно поэтому рабочий визит Сергея Лаврова в Минск в первую очередь приурочен к сверке позиций по подготовке к важному политическому событию.
Речь идет о совместном заседании коллегий МИД двух государств. Эту масштабную встречу в четвертом квартале примет наша страна. Предстоящие переговоры позволят профильным ведомствам детально зафиксировать общие подходы и укрепить внешнеполитическую координацию на долгосрочную перспективу. На встрече планируют подписать программу согласованных действий в области внешней политики на 2027-29-й годы.