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Каникулы без травм: как сделать летний отдых детей безопасным – расскажут в ток-шоу «По существу»

15 июня 2026 08:45
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Осторожно, дети! Почему лето – время повышенного контроля за несовершеннолетними? Как сделать отдых юных граждан страны безопасным?

15 июня на площадке ток-шоу «По существу» речь пойдет об организации летнего отдыха детей. 

Каникулы без травм: как сделать летний отдых детей безопасным – расскажут в ток-шоу «По существу»-2

Участником дискуссии в прямом эфире может стать каждый. Если у вас есть вопрос по существу, комментарий, сканируйте камерой своего гаджета с экрана телевизора QR-код и переходите в чат трансляции на канале YouTube, также следите за трансляцией на платформе VK-видео. Наиболее интересные мнения будут озвучены в эфире.

Не пропустите ток-шоу. 15 июня в 18.30.

# Дети

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