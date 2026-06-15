Каникулы без травм: как сделать летний отдых детей безопасным – расскажут в ток-шоу «По существу»

Осторожно, дети! Почему лето – время повышенного контроля за несовершеннолетними? Как сделать отдых юных граждан страны безопасным?
15 июня на площадке ток-шоу «По существу» речь пойдет об организации летнего отдыха детей.
Осторожно, дети! Почему лето – время повышенного контроля за несовершеннолетними? Как сделать отдых юных граждан страны безопасным?
15 июня на площадке ток-шоу «По существу» речь пойдет об организации летнего отдыха детей.
Участником дискуссии в прямом эфире может стать каждый. Если у вас есть вопрос по существу, комментарий, сканируйте камерой своего гаджета с экрана телевизора QR-код и переходите в чат трансляции на канале YouTube, также следите за трансляцией на платформе VK-видео. Наиболее интересные мнения будут озвучены в эфире.
Не пропустите ток-шоу. 15 июня в 18.30.