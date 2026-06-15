В Беларуси начинается прием документов у поступающих на уровень профтехобразования

В Беларуси начинается приемная кампания на уровень профессионально-технического образования. Сегодня почти половина 9-классников – 48-49 % – после базовой школы выбирают колледжи. Соответствующая госпрограмма предусматривает: к 30 году эта доля должна быть не ниже половины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поступление проходит по среднему баллу аттестата. Исключение – творческие направления: музыкальное и художественное искусство, физкультура и спорт. Там абитуриенты проходят дополнительные испытания, чтобы подтвердить профессиональную пригодность.

Подготовка рабочих кадров и специалистов среднего звена остается одной из приоритетных задач экономики. Поэтому система приема максимально прозрачная: таблица минимальных проходных баллов будет ежедневно обновляться. Абитуриенты могут переносить документы между колледжами или менять уровень подготовки в зависимости от своих возможностей и результатов.

Прием на профессионально-техническое образование продлится до 23 августа. Длительный срок связан с обязательным медосмотром: для ряда профессий требуется справка об отсутствии противопоказаний. Прием на уровень среднего специального образования стартует 18 июля.