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Брестские таможенники пресекли попытку ввоза более 2 кг особо опасного психотропа

15 июня 2026 08:01
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Брестские таможенники пресекли попытку ввоза в страну более двух килограммов особо опасного психотропного вещества. Гражданин Беларуси следовал через пункт пропуска «Брест» пассажиром легкового автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он выбрал «зеленый коридор», предъявил к осмотру напольный кондиционер и заявил, что запрещенных товаров при себе не имеет. 

Брестские таможенники пресекли попытку ввоза более 2 кг особо опасного психотропа-2

Наталья Грабинская, главный инспектор Брестской таможни:
Таможенник принял решение проверить кондиционер с использованием рентгеновского оборудования. На сканограмме были четко видны посторонние вложения. При вскрытии из оборудования извлекли четыре полимерных пакета с веществом розового и зеленого цвета. Общий вес содержимого составил более двух килограмм. Экспертиза Управления государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области подтвердила, что это психотроп Альфа-ПВП. При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий, таможенники установили получателя груза. И что психотроп планировался к реализации на территории города Минска через интернет-магазин.

Брестской таможней возбуждено уголовное дело. Санкция предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

# Брестская таможня

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