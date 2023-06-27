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Лукашенко рассказал о приведении белорусской армии в полную боеготовность на фоне событий в России

27 июня 2023 08:43
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За событиями, которые разворачивались на юге Российской Федерации, было больно наблюдать. Не только мне. Белорусы восприняли их близко к сердцу. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 27 июня, информирует пресс-служба белорусского лидера. 

По словам Президента, наблюдаются вбросы и инсинуации, особенно в российских СМИ. Беглые наши тоже засуетились, но случился фальстарт. Даже успели распространить очередные призывы и планы с целью попытки реализации очередного сценария вооруженного мятежа. «Насколько обезумели так называемые калиновцы. Их же на фронт загнали, воюют. А тут услышали: в Беларуси чуть ли не революция. Рванули оттуда, а заградотряды: «Назад, ребята, не вовремя», – сказал Лукашенко. 

Говоря о событиях, которые происходили в России, Президент сообщил, что им были отданы распоряжения по приведению белорусской армии в полную боеготовность. «В течение полудня все ВС РБ, в том числе и милиция, спецподразделения, были приведены в полную боевую готовность», – отметил глава государства. 

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко

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