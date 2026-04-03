Эстетика сцены и артистизм – побывали на репетиции по актерскому мастерству в школьном театре

Алина Трус, корреспондент:
Репетиции, яркие перевоплощения. Здесь с юных лет ребята осваивают актерское мастерство. Школьные театры открывают новые таланты и погружают в мир искусства.
Постановка-зарисовка быта партизанской бригады «Пламя». Кругом разруха и страх, но сила духа героев не покидает. Они продолжают жить, любить и верят только в лучшее. Денис Маковский в театре уже 9 лет и подошел к роли с особым трепетом. Для него эта история особенная, не просто игра, а дань уважения предкам.
Денис Маковский, учащийся театрального класса ГУО «Средняя школа № 136 г. Минска»:
Партизанами были в основном обычные люди, крестьяне, которые собирались и потом давали отпор врагу. Это показывает дух нашего народа, который готов противостоять врагу в любой ситуации. Очень тщательно разбирали роли, каждый отдельно смотрели, как каждый герой себя ведет, какие-то главные черты героев, чем они занимались, что делали. Фамилии все реальные, действительно существовали такие люди.
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