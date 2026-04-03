Эстетика сцены и артистизм – побывали на репетиции по актерскому мастерству в школьном театре

Алина Трус, корреспондент:

Репетиции, яркие перевоплощения. Здесь с юных лет ребята осваивают актерское мастерство. Школьные театры открывают новые таланты и погружают в мир искусства.

Постановка-зарисовка быта партизанской бригады «Пламя». Кругом разруха и страх, но сила духа героев не покидает. Они продолжают жить, любить и верят только в лучшее. Денис Маковский в театре уже 9 лет и подошел к роли с особым трепетом. Для него эта история особенная, не просто игра, а дань уважения предкам.