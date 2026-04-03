Под руководством начальника связи Вооруженных Сил – начальника управления связи Генерального штаба генерал-майора Вадима Романива в войсках связи проходят контрольные занятия по тактико-специальной подготовке. Учения направлены на проверку готовности подразделений к работе в условиях, максимально приближенных к реальным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе занятий протестированы новые подходы к построению коммуникаций, использованию современных средств связи и взаимодействию между пунктами управления. Отрабатываются действия по быстрому восстановлению линий, перенастройке оборудования и обеспечению резервирования каналов.

Военнослужащие отрабатывают практический сценарий по укреплению и обеспечению устойчивости системы связи Вооруженных Сил. Особое внимание – оперативному развертыванию мобильных узлов, организации защищенных каналов и поддержанию непрерывности управления в сложной обстановке.

Сергей Хрол, командир батальона мобильных узлов связи 86-й бригады связи:

Главной целью данного учения является обеспечить непрерывное и устойчивое управление войсками, проверить слаженность как отдельных военнослужащих, так и подразделений в целом. Также это совершенствование практических навыков военнослужащих для выполнения задач по предназначению. Из особенностей можно выделить скрытность, маскировку узла связи и линий связи, инженерное оборудование позиции аппаратных станций от огневого поражения противника.

Подобные занятия позволяют комплексно оценить готовность подразделений к выполнению задач в динамичной обстановке. Военнослужащие совершенствуют навыки оперативного развертывания, восстановления и защиты каналов связи. Полученные результаты станут основой для дальнейшего совершенствования технических решений и тактических подходов в войсках связи.