Прямой эфир

Эксперты согласовали проект решения «Содружество Независимых Государств плюс»

05 сентября 2025 13:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Продвижение положительного имиджа СНГ на мировой арене, расширение связей с заинтересованными государствами, их объединениями и международными организациями. Все это предусматривает формат «Содружество Независимых Государств плюс», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты согласовали проект решения «Содружество Независимых Государств плюс»-2

Сегодня, 5 сентября, он согласован на экспертном уровне. Представители Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикисиана и Узбекистана учли предложения, поступившие от государств, доработали документ и приняли решение внести его на рассмотрение на предстоящем саммите СНГ.

# СНГ

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко о криптовалютах: задача государства – определить прозрачные правила игры и механизмы контроля
05 сентября 2025 13:30

Лукашенко о криптовалютах: задача государства – определить прозрачные правила игры и механизмы контроля

Что ждёт гостей Дня белорусской письменности в Лиде? Рассказали в Мининформе
05 сентября 2025 13:02

Что ждёт гостей Дня белорусской письменности в Лиде? Рассказали в Мининформе

Большой разговор о стратегии будущего Беларуси прошёл в Минске
05 сентября 2025 10:57

Большой разговор о стратегии будущего Беларуси прошёл в Минске