Эксперты согласовали проект решения «Содружество Независимых Государств плюс»

Продвижение положительного имиджа СНГ на мировой арене, расширение связей с заинтересованными государствами, их объединениями и международными организациями. Все это предусматривает формат «Содружество Независимых Государств плюс», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 5 сентября, он согласован на экспертном уровне. Представители Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикисиана и Узбекистана учли предложения, поступившие от государств, доработали документ и приняли решение внести его на рассмотрение на предстоящем саммите СНГ.