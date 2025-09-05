МИД Беларуси выразил протест Польше в связи с актом шпионажа

В МИД сегодня, 5 сентября, вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси. Дипломату был заявлен решительный протест и вручена соответствующая нота в связи с совершением гражданином Польши акта шпионажа. Напомним, накануне стали известны подробности задержания в Витебской области 37-летнего жителя Кракова, который хотел добыть информацию об учениях «Запад», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Польская сторона была уведомлена о намерении Минска дать правовую оценку произошедшему. Было указано на недопустимость подобных действий Варшавы, грубо нарушающих принципы добрососедства и наносящих серьезный ущерб двусторонним отношениям. МИД призвал польскую сторону воздержаться от действий, наносящих ущерб национальной безопасности Беларуси, и вернуться в русло цивилизованного диалога и общепринятых форм межгосударственной коммуникации.