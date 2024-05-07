Лукашенко поздравил работников радио и телевидения с профессиональным праздником
Они ежедневно ведут бой с фейками и вбросами в информационном пространстве, первыми сообщают новости и отстаивают в том числе историческую правду. День работников радио и телевидения отмечается 7 мая в Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С профессиональным праздником, который объединяет преданных своему делу людей, чьи знания и ответственный труд расширяют границы распространения правдивой информации, сотрудников сферы поздравил глава государства. Александр Лукашенко выразил уверенность, что славные традиции ветеранов телерадиовещания и связи получат достойное продолжение в достижениях современников.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ваша деятельность служит проводником объективных знаний и смыслов в каждый дом, позволяя человеку в режиме реального времени ощущать окружающий мир и ритм современной жизни. Благодаря вашему таланту и техническому мастерству люди, события и факты обретают запоминающиеся образы и эфирное звучание, становятся доступными, понятными и узнаваемыми для широкой аудитории.