Лукашенко поздравил работников радио и телевидения с профессиональным праздником

Они ежедневно ведут бой с фейками и вбросами в информационном пространстве, первыми сообщают новости и отстаивают в том числе историческую правду. День работников радио и телевидения отмечается 7 мая в Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С профессиональным праздником, который объединяет преданных своему делу людей, чьи знания и ответственный труд расширяют границы распространения правдивой информации, сотрудников сферы поздравил глава государства. Александр Лукашенко выразил уверенность, что славные традиции ветеранов телерадиовещания и связи получат достойное продолжение в достижениях современников.