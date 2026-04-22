«Это место силы» – певица Елена Благодир рассказала о новой песне «Дом родной»

Елена Благодир, певица, солистка военного духового оркестра войсковой части 3214 внутренних войск МВД Республики Беларусь:

Песня «Дом родной» – это песня про мой дом, там, где родилась моя прабабушка. Уже бабушка в Минске с мамой. Это родина, это малая родина, это то место силы, куда я приезжаю, где я наполняюсь. Эта песня посвящена этому дому, недалеко от Дудуток. А еще, у меня там живут курочки, рыба. Рыбу в пруду мы запустили.

Эта песня родилась уже давно, я долго хотела ее выпустить. Когда выпустила, я поняла, что получилась хорошая, красивая, душевная песня. И, кстати, в ближайшее время я планирую клип еще на эту песню.