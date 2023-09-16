Лукашенко поздравил митрополита Вениамина с 55-летием

Новости Беларуси. Вера и мудрые слова напутствия – то, что во все времена поддерживает человека, помогает в ежедневном труде и выборе верного пути. Пожелания оптимизма и долголетия в честь 55-летия глава государства направил митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину, Патриаршему экзарху всея Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ваше искреннее служение православной церкви, родной земле и белорусскому народу помогает находить решения сложнейших социальных задач, содействует воспитанию подрастающего поколения, способствует сохранению исторической памяти. Мудрое пастырское слово всегда наставляет верующих выстраивать свою жизнь, сообразуясь с высокими христианскими идеалами, благословляет на созидательный труд, поддерживает межрелигиозный и межконфессиональный диалог.