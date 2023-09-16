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Лукашенко поздравил митрополита Вениамина с 55-летием

16 сентября 2023 17:37
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Новости Беларуси. Вера и мудрые слова напутствия – то, что во все времена поддерживает человека, помогает в ежедневном труде и выборе верного пути. Пожелания оптимизма и долголетия в честь 55-летия глава государства направил митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину, Патриаршему экзарху всея Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил митрополита Вениамина с 55-летием-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ваше искреннее служение православной церкви, родной земле и белорусскому народу помогает находить решения сложнейших социальных задач, содействует воспитанию подрастающего поколения, способствует сохранению исторической памяти. Мудрое пастырское слово всегда наставляет верующих выстраивать свою жизнь, сообразуясь с высокими христианскими идеалами, благословляет на созидательный труд, поддерживает межрелигиозный и межконфессиональный диалог.

# Юбилеи # общество # Александр Лукашенко # Митрополит Вениамин # Фотофакт

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