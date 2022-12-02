Лукашенко: постоянные реформирования сферы образования должны прекратиться

Постоянные реформирования сферы образования должны быть прекращены. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам совершенствования вступительной кампании в вузы, сообщает БЕЛТА. Глава государства подчеркнул, что здесь и сейчас необходимо сформулировать механизм работы сферы образования на перспективу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Постоянные реформирования и совершенствования после сегодняшнего обсуждения должны быть прекращены! Кроме учебников. Которые вы будете совершенствовать, реформировать, новые писать, старые модернизировать. Вообще, это уже возмущает наших людей. И менять правила игры постоянно нельзя. Давайте, наконец, поставим точку в этом затянувшемся разговоре и начнем кропотливую работу.