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Вступительная кампания 2026: к чему готовиться абитуриентам? Анонс ток-шоу «Большой город»

18 апреля 2026 08:22
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Максимальная объективность и равные условия для каждого. Вот главные принципы вступительной кампании в Беларуси. Этот волнительный этап для молодых людей и их родителей наступит совсем скоро. 

Какую профессию выбрать? На каких условиях поступать? И как пройти испытание на отлично? Это обсудят гости ток-шоу «Большой город» 19 апреля в 10.00. Разговор о важном – выбор профессии и будущего. Мы ответим на популярные вопросы и разберем практические советы.

Вступительная кампания 2026: к чему готовиться абитуриентам? Анонс ток-шоу «Большой город»-2

Можно ли поступить в престижный вуз без дополнительных затрат? 

Вступительная кампания 2026: к чему готовиться абитуриентам? Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Если у ребенка хорошая, достойная учебная база, этого достаточно для того, чтобы сдать централизованный экзамен

Почему рабочие специальности становятся популярнее из года в год? 

Вступительная кампания 2026: к чему готовиться абитуриентам? Анонс ток-шоу «Большой город»-6

Обучение в наших колледжах дает очень быстрый выход на рынок труда.

Как справиться с нагрузкой и успешно пройти путь к заветному поступлению? 

Вступительная кампания 2026: к чему готовиться абитуриентам? Анонс ток-шоу «Большой город»-8

Загонять себя в рамки постоянного обучения и повторения может быть ошибкой, которая приведет к переутомлению организма.

Кто попадет на бюджет? Почему строители и сварщики в топе профессий? Цифры, факты и живые истории – в ток-шоу «Большой город» 19 апреля в 10.00. 

# Вступительная кампания

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