Вступительная кампания 2026: к чему готовиться абитуриентам? Анонс ток-шоу «Большой город»

Какую профессию выбрать? На каких условиях поступать? И как пройти испытание на отлично? Это обсудят гости ток-шоу «Большой город» 19 апреля в 10.00. Разговор о важном – выбор профессии и будущего. Мы ответим на популярные вопросы и разберем практические советы.

Максимальная объективность и равные условия для каждого. Вот главные принципы вступительной кампании в Беларуси. Этот волнительный этап для молодых людей и их родителей наступит совсем скоро.

Можно ли поступить в престижный вуз без дополнительных затрат?

Если у ребенка хорошая, достойная учебная база, этого достаточно для того, чтобы сдать централизованный экзамен

Почему рабочие специальности становятся популярнее из года в год?