Вступительная кампания 2026: к чему готовиться абитуриентам? Анонс ток-шоу «Большой город»
Максимальная объективность и равные условия для каждого. Вот главные принципы вступительной кампании в Беларуси. Этот волнительный этап для молодых людей и их родителей наступит совсем скоро.
Какую профессию выбрать? На каких условиях поступать? И как пройти испытание на отлично? Это обсудят гости ток-шоу «Большой город» 19 апреля в 10.00. Разговор о важном – выбор профессии и будущего. Мы ответим на популярные вопросы и разберем практические советы.
Можно ли поступить в престижный вуз без дополнительных затрат?
Если у ребенка хорошая, достойная учебная база, этого достаточно для того, чтобы сдать централизованный экзамен
Почему рабочие специальности становятся популярнее из года в год?
Обучение в наших колледжах дает очень быстрый выход на рынок труда.
Как справиться с нагрузкой и успешно пройти путь к заветному поступлению?
Загонять себя в рамки постоянного обучения и повторения может быть ошибкой, которая приведет к переутомлению организма.
Кто попадет на бюджет? Почему строители и сварщики в топе профессий? Цифры, факты и живые истории – в ток-шоу «Большой город» 19 апреля в 10.00.