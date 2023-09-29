Что приготовить из тыквы? Рассказываем рецепт вкусной сладкой каши на завтрак

Нам понадобятся овсяные хлопья, тыква, сливочное масло, сахар, молоко и вода. Мы готовим быстро и полезно. От быстрого у нас будут овсяные хлопья, а от полезного – тыква.

Обжариваем тыкву на сливочном масле в течение пяти минут. Так как тыква является сезонным овощем, из нее можно готовить большое количество блюд. Можно готовить тыквенное пюре, оладьи с добавлением сыра. Тыква имеет очень яркий цвет, что придает блюду аппетитный вид.

Тыква содержит очень много минеральных веществ, витаминов группы В и С.

Будем обжаривать тыкву. Нарезанную тыкву выкладываем в сотейник и добавляем сливочное масло.

Тыкву можно готовить различными способами. Можно обжаривать ее в сотейнике, а можно запекать в духовом шкафу. Так как мы готовим быстро, готовим тыкву в сотейнике.

Тыкву можно добавить в любую другую кашу: гречневую, перловую, цельнозерновую овсяную. Но время приготовления будет значительно дольше.

Наша тыква потихоньку превращается в пюре. Самое время добавить сахар.

Добавляем в тыкву овсяные хлопья и перемешиваем. Обжариваем, чтобы раскрылся вкус и ушла лишняя влага. Добавляем молоко и немного горячей воды.

Чтобы сварить идеальную овсяную кашу, есть пропорция, соотношение сухого вещества к влаге 1:4. Овсяные хлопья готовятся очень быстро – не более пяти минут.

У меня осталось немного нарезанной тыквы. Используем ее для декора.