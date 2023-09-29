Прямой эфир

Что приготовить из тыквы? Рассказываем рецепт вкусной сладкой каши на завтрак

29 сентября 2023 09:35
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим овсяную кашу с тыквой.

Нам понадобятся овсяные хлопья, тыква, сливочное масло, сахар, молоко и вода. Мы готовим быстро и полезно. От быстрого у нас будут овсяные хлопья, а от полезного – тыква.

Что приготовить из тыквы? Рассказываем рецепт вкусной сладкой каши на завтрак-1

Будем обжаривать тыкву. Нарезанную тыкву выкладываем в сотейник и добавляем сливочное масло.

Тыква содержит очень много минеральных веществ, витаминов группы В и С.

Обжариваем тыкву на сливочном масле в течение пяти минут. Так как тыква является сезонным овощем, из нее можно готовить большое количество блюд. Можно готовить тыквенное пюре, оладьи с добавлением сыра. Тыква имеет очень яркий цвет, что придает блюду аппетитный вид.

Что приготовить из тыквы? Рассказываем рецепт вкусной сладкой каши на завтрак-4

Обжариваем тыкву на интенсивном огне, постоянно помешивая.

Тыкву можно готовить различными способами. Можно обжаривать ее в сотейнике, а можно запекать в духовом шкафу. Так как мы готовим быстро, готовим тыкву в сотейнике.

Что приготовить из тыквы? Рассказываем рецепт вкусной сладкой каши на завтрак-7

Наша тыква потихоньку превращается в пюре. Самое время добавить сахар.

Тыкву можно добавить в любую другую кашу: гречневую, перловую, цельнозерновую овсяную. Но время приготовления будет значительно дольше.

Что приготовить из тыквы? Рассказываем рецепт вкусной сладкой каши на завтрак-10

Добавляем в тыкву овсяные хлопья и перемешиваем. Обжариваем, чтобы раскрылся вкус и ушла лишняя влага. Добавляем молоко и немного горячей воды.

Чтобы сварить идеальную овсяную кашу, есть пропорция, соотношение сухого вещества к влаге 1:4. Овсяные хлопья готовятся очень быстро – не более пяти минут.

У меня осталось немного нарезанной тыквы. Используем ее для декора.

Что приготовить из тыквы? Рассказываем рецепт вкусной сладкой каши на завтрак-13

Крупно нарезанную тыкву перемещаем в сотейник. Добавляем сливочное масло, сахар и обжариваем на интенсивном огне. Масло и сахар превращаются в карамель и должны дать красивый цвет.

Тыква зажаривается, имеет красивый золотистый цвет.

Когда мы варим овсяные хлопья, нужно постоянно помешивать, так как в любой момент каша может «прихватиться».

Что приготовить из тыквы? Рассказываем рецепт вкусной сладкой каши на завтрак-16

Каша готова. Приступаем к сервировке. Выкладываем на тарелку, равномерно распределяем и декорируем жареной тыквой. Ароматное, красивое осеннее блюдо обязательно понравится всем членам вашей семьи.

# Рецепты # общество # Михаил Анищенко # Фотофакт

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