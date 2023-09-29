Что приготовить из тыквы? Рассказываем рецепт вкусной сладкой каши на завтрак

Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим овсяную кашу с тыквой.
Нам понадобятся овсяные хлопья, тыква, сливочное масло, сахар, молоко и вода. Мы готовим быстро и полезно. От быстрого у нас будут овсяные хлопья, а от полезного – тыква.
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим овсяную кашу с тыквой.
Нам понадобятся овсяные хлопья, тыква, сливочное масло, сахар, молоко и вода. Мы готовим быстро и полезно. От быстрого у нас будут овсяные хлопья, а от полезного – тыква.
Будем обжаривать тыкву. Нарезанную тыкву выкладываем в сотейник и добавляем сливочное масло.
Тыква содержит очень много минеральных веществ, витаминов группы В и С.
Обжариваем тыкву на сливочном масле в течение пяти минут. Так как тыква является сезонным овощем, из нее можно готовить большое количество блюд. Можно готовить тыквенное пюре, оладьи с добавлением сыра. Тыква имеет очень яркий цвет, что придает блюду аппетитный вид.
Обжариваем тыкву на интенсивном огне, постоянно помешивая.
Тыкву можно готовить различными способами. Можно обжаривать ее в сотейнике, а можно запекать в духовом шкафу. Так как мы готовим быстро, готовим тыкву в сотейнике.
Наша тыква потихоньку превращается в пюре. Самое время добавить сахар.
Тыкву можно добавить в любую другую кашу: гречневую, перловую, цельнозерновую овсяную. Но время приготовления будет значительно дольше.
Добавляем в тыкву овсяные хлопья и перемешиваем. Обжариваем, чтобы раскрылся вкус и ушла лишняя влага. Добавляем молоко и немного горячей воды.
Чтобы сварить идеальную овсяную кашу, есть пропорция, соотношение сухого вещества к влаге 1:4. Овсяные хлопья готовятся очень быстро – не более пяти минут.
У меня осталось немного нарезанной тыквы. Используем ее для декора.
Крупно нарезанную тыкву перемещаем в сотейник. Добавляем сливочное масло, сахар и обжариваем на интенсивном огне. Масло и сахар превращаются в карамель и должны дать красивый цвет.
Тыква зажаривается, имеет красивый золотистый цвет.
Когда мы варим овсяные хлопья, нужно постоянно помешивать, так как в любой момент каша может «прихватиться».
Каша готова. Приступаем к сервировке. Выкладываем на тарелку, равномерно распределяем и декорируем жареной тыквой. Ароматное, красивое осеннее блюдо обязательно понравится всем членам вашей семьи.