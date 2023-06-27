Начались слушания по делу бывшего спортивного директора футбольного клуба «Шахтёр»

Новости Беларуси. Судебное разбирательство по уголовному делу об «организации договорных футбольных матчей» началось в Минске. Перед судом предстал бывший спортивный директор солигорского «Шахтера» Владимир Нидергаус.

Его обвиняют в финансировании соперников ради выгодного исхода матчей. Речь идет об игре между «Белшиной» и минским «Динамо» на чемпионате Беларуси, которая завершилась нулевой ничьей. По делу о «договорняках» Нидергаус единственный обвиняемый. Остальные команды за такие проделки оштрафовали и лишили турнирных баллов.