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Начались слушания по делу бывшего спортивного директора футбольного клуба «Шахтёр»

27 июня 2023 10:46
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Новости Беларуси. Судебное разбирательство по уголовному делу об «организации договорных футбольных матчей» началось в Минске. Перед судом предстал бывший спортивный директор солигорского «Шахтера» Владимир Нидергаус.

Начались слушания по делу бывшего спортивного директора футбольного клуба «Шахтёр»-1

Его обвиняют в финансировании соперников ради выгодного исхода матчей. Речь идет об игре между «Белшиной» и минским «Динамо» на чемпионате Беларуси, которая завершилась нулевой ничьей. По делу о «договорняках» Нидергаус единственный обвиняемый. Остальные команды за такие проделки оштрафовали и лишили турнирных баллов.

Начались слушания по делу бывшего спортивного директора футбольного клуба «Шахтёр»-4

В ходе судебного заседания футбольный функционер свою вину полностью признал и заявил ходатайство о внесении залога в качестве гарантии оплаты штрафа.

# Судебная система Беларуси # общество # Владимир Нидергаус # Фотофакт

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