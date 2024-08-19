Лукашенко: для отражения вероятных пакостей в отношении Беларуси у нас есть всё

Глава государства собрал совещание по вопросам военной безопасности. Во Дворце Независимости глава Совбеза, руководство Министерства обороны и Генштаба, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства собрал совещание по вопросам военной безопасности. Во Дворце Независимости глава Совбеза, руководство Министерства обороны и Генштаба, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Военно-политическая ситуация вокруг нашей страны спокойнее не становится, напротив, мы констатируем увеличение градуса напряженности. Способствуют недругам Беларуси и вооруженные люди из числа «беглых», сформировавших целые полки и готовые вторгнуться на территорию нашей страны для установления своих порядков. Но ответственные все шаги оппонентов отслеживают и отмечают: Беларусь готова противодействовать угрозам.
Вместе с тем, Александр Лукашенко отметил: сегодняшнее совещание во многом посвящено происходящему на наших южных рубежах. К белорусско-украинской границе снова пристальное внимание после инцидента с беспилотниками. Главнокомандующего интересует, как выполняются его поручения по усилению защиты госграницы и видение военных по дальнейшему развитию ситуации.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Для отражения вероятных пакостей, я не хочу сказать нападений, ударов, пакостей в отношении Беларуси у нас есть все. Вторая тема – белорусско-украинская граница. Известно, после событий с этими беспилотниками мы усилили контроль на белорусско-украинской границе, более того, мы вывели туда наши части нашей армии. Какова сейчас обстановка на границе? Все ли подразделения выведены в район концентрации войск на случай непредвиденный? В общем, как там у нас обстановка? Материалы я получил, карты у меня соответствующие есть. Я прошу доложить не только обстановку, но и развитие ситуации. Ваши предложения, что будем делать здесь дальше. Вот такие темы. Это совещание наше не попытка углубиться в разбор каких-то серьезных проблем армии. К этому мы еще вернемся. На контроле все вопросы, все знают, что надо делать. Мы к этому вернемся чуть позже. А вот этот конкретный вопрос, прежде всего, связанный с белорусско-украинской границей. Прошло определенное время, и насколько серьезно то, что происходит там, со стороны Украины. Вот эти вопросы.