Лукашенко: для отражения вероятных пакостей в отношении Беларуси у нас есть всё

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для отражения вероятных пакостей, я не хочу сказать нападений, ударов, пакостей в отношении Беларуси у нас есть все. Вторая тема – белорусско-украинская граница. Известно, после событий с этими беспилотниками мы усилили контроль на белорусско-украинской границе, более того, мы вывели туда наши части нашей армии. Какова сейчас обстановка на границе? Все ли подразделения выведены в район концентрации войск на случай непредвиденный? В общем, как там у нас обстановка? Материалы я получил, карты у меня соответствующие есть. Я прошу доложить не только обстановку, но и развитие ситуации. Ваши предложения, что будем делать здесь дальше. Вот такие темы. Это совещание наше не попытка углубиться в разбор каких-то серьезных проблем армии. К этому мы еще вернемся. На контроле все вопросы, все знают, что надо делать. Мы к этому вернемся чуть позже. А вот этот конкретный вопрос, прежде всего, связанный с белорусско-украинской границей. Прошло определенное время, и насколько серьезно то, что происходит там, со стороны Украины. Вот эти вопросы.