Лукашенко примет участие в церемонии чествования высшего офицерского состава

Рабочая неделя Президента Беларуси. 6 июля в графике Александра Лукашенко мероприятия как торжественного, так и делового характера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рабочая неделя Президента Беларуси. 6 июля в графике Александра Лукашенко мероприятия как торжественного, так и делового характера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь о церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Также в планах Президента – встреча с главой Национального олимпийского комитета, в ходе которой будут обсуждаться актуальные вопросы развития отечественного спорта.