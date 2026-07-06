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Лукашенко примет участие в церемонии чествования высшего офицерского состава

06 июля 2026 07:37
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Рабочая неделя Президента Беларуси. 6 июля в графике Александра Лукашенко мероприятия как торжественного, так и делового характера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко примет участие в церемонии чествования высшего офицерского состава-2

Речь о церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Также в планах Президента – встреча с главой Национального олимпийского комитета, в ходе которой будут обсуждаться актуальные вопросы развития отечественного спорта. 

# Александр Лукашенко

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