Лукашенко примет участие в церемонии чествования высшего офицерского состава

Временная экспозиция «От Курска до Минска» открылась в музее истории Великой Отечественной войны

Посетить экспозицию можно до 15 сентября. Это уже второй совместный проект музеев – прошлогодняя выставка о Великой Победе за 2,5 месяца привлекла более 20 тысяч человек.