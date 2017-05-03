Прямой эфир

Лилия Ананич: в Беларуси сформировалось полноценное и открытое медийное пространство

03 мая 2017 13:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси сформировалось полноценное и открытое медийное пространство. Об этом заявила министр информации Лилия Ананич 3 мая на открытии XXI международной выставки СМИ. В стране в настоящее время более 1600 национальных печатных изданий и свыше 270 телерадиопрограмм.

Ведущие белорусские масс-медиа представили свои стенды. Участие принимают и зарубежные СМИ. В том числе из России и Китая.

Выставка СМИ в Беларуси – это еще и площадка для обсуждения актуальных проблем журналистики и общества в целом. Говорить эксперты будут об ответственности и профессионализме журналиста, а также о безопасности информационного пространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Ананич: в Беларуси сформировалось полноценное и открытое медийное пространство-1

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:
Закон регламентирует журналистскую профессию как очень ответственную, наделяя журналиста правом получать, распространять информацию. Законодательство наделяет и ответственностью за то слово, которое мы несем читателю, зрителю, слушателю. Поэтому профессионализм – это и ответственность. На мой взгляд, это слагаемые общей составляющей профессии журналиста.

Для гостей форума белорусские СМИ подготовили презентации. Зрителей приглашает и стенд СТВ. Ведущие и журналисты информационного вещания нашего телеканала рассказывали об особенностях репортерской кухни. Кроме того, посетители узнали, как делают новости на телевидении и увидели закулисье прямого эфира.

# общество # Лилия Ананич # Выставка СМИ в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
XXI международная выставка «СМИ в Беларуси» торжественно открылась в Минске
03 мая 2017 11:03

XXI международная выставка «СМИ в Беларуси» торжественно открылась в Минске

«Белорусские конфеты замечательные». Китайские журналисты познакомились с производством отечественного шоколада
03 мая 2017 10:55

«Белорусские конфеты замечательные». Китайские журналисты познакомились с производством отечественного шоколада

Андрей Кобяков по поручению Президента Беларуси вручил госнаграды заслуженным людям страны
03 мая 2017 10:51

Андрей Кобяков по поручению Президента Беларуси вручил госнаграды заслуженным людям страны