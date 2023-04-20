Личные приёмы граждан проведут сенаторы 20 апреля

Новости Беларуси. Узнать о проблеме и оказать помощь в ее решении. Сенаторы продолжают практику личных приемов граждан. Сегодня, 20 апреля, у белорусов есть возможность задать интересующие вопросы заместителю председателя Совета республики Валерию Бельскому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он будет вести прием в Лидском райисполкоме с 14 до 16 часов. Чтобы обратиться к парламентарию, нужно предварительно записаться. Это можно сделать по номерам, указанным на экране.