Прямой эфир

Личные приёмы граждан проведут сенаторы 20 апреля

20 апреля 2023 06:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Узнать о проблеме и оказать помощь в ее решении. Сенаторы продолжают практику личных приемов граждан. Сегодня, 20 апреля, у белорусов есть возможность задать интересующие вопросы заместителю председателя Совета республики Валерию Бельскому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Личные приёмы граждан проведут сенаторы 20 апреля-1

Он будет вести прием в Лидском райисполкоме с 14 до 16 часов. Чтобы обратиться к парламентарию, нужно предварительно записаться. Это можно сделать по номерам, указанным на экране.

Личные приёмы граждан проведут сенаторы 20 апреля-4

Сегодня же выслушать граждан готов и председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству. Сергей Сивец проведет личный прием граждан в Минске с 10 до 13 часов. Номер для справок также на экране.

# Прием граждан # общество # Сергей Сивец # Валерий Бельский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Подсушить прыщи». К чему может привести неправильное лечение акне? Опыт белоруски
19 апреля 2023 19:33

«Подсушить прыщи». К чему может привести неправильное лечение акне? Опыт белоруски

«Высыпание на лице в виде прыщей». Может ли акне передаваться по наследству?
19 апреля 2023 19:31

«Высыпание на лице в виде прыщей». Может ли акне передаваться по наследству?

«Если человек что-то соображает, он в это сито не пролезет». Какие люди попадают в ряды оппозиционеров?
19 апреля 2023 19:27

«Если человек что-то соображает, он в это сито не пролезет». Какие люди попадают в ряды оппозиционеров?