Акция с таким названием прошла в нашей стране 15 марта. В рамках акции <Мы - граждане Беларуси> депутаты вручили паспорта школьникам - отличникам учебы, победителям научных конкурсов и спортивных соревнований. После официальной части - уже полноправные граждане страны, смогли посидеть в креслах народных избранников в Овальном зале парламента. Возможно, кто-то из школьников займет их в будущем. Как отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Михаил Орда, <мы очень гордимся, что у нас растет такое достойное поколение, которое старается быть лучше, чем старшее поколение. И это здорово. Они стараются и лучше учиться, и лучше работать. У нас - очень хорошая преемственность. Ребята гордятся историей страны, всем, что делает старшее поколение>. Такие акции проходят в День конституции ежегодно. Ученики встречаются с представителями местной власти и ветеранами, в школах проходят тематические классные часы.