Лельчицкий район превратился в пепелище в годы войны. Расстрельная яма много дней «дышала» и «издавала стоны»

Новости Беларуси. В годы Великой Отечественной войны Лельчицкий район практически превратился в пепелище. Из 7 314 крестьянских дворов уцелело лишь девять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сам же поселок стал местом жуткой казни сотен евреев. В ходе расследования дела о геноциде белорусского народа прокуратура находит новые свидетельства гитлеровских злодеяний. Подробности в репортаже Анны Корольчук.

В 1971 году Ида Бекешко работала в строительной организации. Вспоминает, как вместе с бригадой в пригороде Лельчиц обнаружила груду костей. Работы остановили, а райком партии отправил людей на раскопки.

Ида Бекешко, жительница Лельчиц:

Мы, наверное, машины четыре этих костей в ящиках завезли на кладбище, там их похоронили и поставили как всегда типа обелиска небольшого.

О том, что случилось в этом месте в 1941 году, Ида Моисеевна позже узнала от Рахиль Байтман. Женщина, как и 800 других евреев из окрестных деревень, была обречена на смерть. К месту казни их свозили грузовиками, колонна растянулась на 9 километров. Наблюдать за зверствами заставляли всех жителей поселка. Трагедию подтвердили и найденные прокуратурой архивные документы.

Дмитрий Новик, прокурор Лельчицкого района:

Немецко-фашистские оккупанты в августе 1941 года в бывшее здание НКВД согнали 800 граждан еврейской национальности. Впоследствии они их большими группами вывозили в урочище Загорье, где расстреливали малых детей, добивали прикладами, бросали живьем. Для закапывания расстрелянных оставили живыми 15 человек, которых также впоследствии немецко-фашистские оккупанты расстреляли.

Рахиль шла на смерть вместе с семьей, но люди укрыли еврейку в толпе и потом прятали по домам. Говорят, что расстрельная яма еще много дней «дышала» и «издавала стоны», ведь детей засыпали песком живыми, жалея патроны. По словам историков, на лельчицкой земле еврейская диаспора искала спасение, но фактически попала в ловушку.

Анастасия Шевченко, главный хранитель фондов Лельчицкого районного краеведческого музея:

Увидев, что здесь не происходит никаких сражений, часть из населения Туровщины осталась. Они думали о том, что Красная армия быстро отобьет удар и они вернутся обратно домой. К сожалению, они ошиблись. Сейчас на месте бывшей братской могилы находятся дома и стадион, а останки жертв Холокоста перезахоронили на городском кладбище.

Анна Корольчук, корреспондент:

К мирному населению фашисты проявляли особую жестокость. За годы войны в Лельчицком районе сожгли все 74 деревни, четыре из них вместе с людьми. Для жителей Тонежа ночь перед Рождеством 1943 года стала кровавой. В канун святого праздника фашисты проявили верх цинизма – согнали сельчан в церковь, где расстреляли даже младенцев. Чтобы замести следы, храм сожгли. А за ним и всю деревню. Из 262 человек выжила лишь одна женщина.