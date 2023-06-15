Национальная идея должна формировать ответы на вызовы времени. Олег Романов о духовной основе белорусского общества

Новости Беларуси. Что такое национальная идея, какие ценности и идеалы должны быть в ней заложены? Такие темы сегодня, 15 июня, поднимали участники единого дня информирования, который прошел в стенах Национальной библиотеки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С коллективом встретился председатель партии «Белая Русь» Олег Романов.

Национальная идея должна формировать ответы на вызовы времени, отметил спикер. Ведь это духовное основание и опора нашего народа. Сейчас, когда на Западе идет подмена традиционных ценностей, исторические факты искажаются, а нашему обществу брошен настоящий вызов, сохранение национальной идеи играет решающую роль. От того, сможем ли мы ее сберечь, зависит будущее страны.

Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:

Это не просто нужно формально, это действительно важная работа, в которой заинтересованы обе стороны: и мы, белорусская политическая партия «Белая Русь», и наши коллеги из Национальной библиотеки. Содержание нашей сегодняшней встречи посвящено проблеме национальной идеи Беларуси, тех смыслов, которые нас объединяют, тех идеалов, к которым мы должны стремиться для того, чтобы сохранить и приумножить потенциал и развить суверенитет Республики Беларусь.