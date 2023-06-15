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Национальная идея должна формировать ответы на вызовы времени. Олег Романов о духовной основе белорусского общества

15 июня 2023 16:36
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Новости Беларуси. Что такое национальная идея, какие ценности и идеалы должны быть в ней заложены? Такие темы сегодня, 15 июня, поднимали участники единого дня информирования, который прошел в стенах Национальной библиотеки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С коллективом встретился председатель партии «Белая Русь» Олег Романов.

Национальная идея должна формировать ответы на вызовы времени. Олег Романов о духовной основе белорусского общества-1

Национальная идея должна формировать ответы на вызовы времени, отметил спикер. Ведь это духовное основание и опора нашего народа. Сейчас, когда на Западе идет подмена традиционных ценностей, исторические факты искажаются, а нашему обществу брошен настоящий вызов, сохранение национальной идеи играет решающую роль. От того, сможем ли мы ее сберечь, зависит будущее страны.

Национальная идея должна формировать ответы на вызовы времени. Олег Романов о духовной основе белорусского общества-4

Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:
Это не просто нужно формально, это действительно важная работа, в которой заинтересованы обе стороны: и мы, белорусская политическая партия «Белая Русь», и наши коллеги из Национальной библиотеки. Содержание нашей сегодняшней встречи посвящено проблеме национальной идеи Беларуси, тех смыслов, которые нас объединяют, тех идеалов, к которым мы должны стремиться для того, чтобы сохранить и приумножить потенциал и развить суверенитет Республики Беларусь.

Национальная идея должна формировать ответы на вызовы времени. Олег Романов о духовной основе белорусского общества-7

Национальная идея должна формировать ответы на вызовы времени. Олег Романов о духовной основе белорусского общества-9

Олег Романов выразил благодарность руководству Национальной библиотеки от лица «Белой Руси» и вручил награды за плодотворное сотрудничество и вклад в развитие общественного объединения.

# Государственная политика # общество # Олег Романов # Фотофакт

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