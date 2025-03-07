Лазуткин: до перепалки Зеленский планировал продержаться ещё 3 года до следующих выборов США

Григорий Азаренок, СТВ: Плюс любой огрызок Украины – это все равно будет Веймарская так называемая Украина. Это будет Украина реваншистская. Даже во главе с Залужным или с Порошенко, или с кем угодно. Они будут все равно на реваншистской риторике, на милитаристской риторике. Ну и Трамп-то на 4 года. За ним, возможно, Вэнс придет, а, возможно, Демпартия придет. Этот гнойник будет продолжаться.

Андрей Лазуткин, политолог:

Как я понимаю, была стратегия Зеленского до всех этих перепалок и обострения продержаться еще три года. Уже не так много осталось до следующих выборов в США. Хотя бы год до перевыборов в Конгрессе США, когда там изменится, возможно, большинство. Вот на это был его расчет. Год они вполне могли бы еще воевать, имея вот тот объем сил и средств, которые им сегодня поступает. Поэтому, конечно, если ставить себя на место Зеленского, то они по-прежнему ищут варианты «как»: как простоять еще месяц, два месяца, три месяца и прочее. Надо для этого продать все минералы, трубопроводы, порты – все, что там осталось, продадим.

Надо это забрать у BlackRock для начала, чтобы перепродать, – национализируем, продадим, потом снова национализируем. То есть это все можно делать, как они, помните, продавали «Мотор Сич» китайцам: продали, потом сказали, мол, ой, знаете, нет, стратегический актив мы перепродадим американцам. Поэтому они кинут, если что, этих всех республиканцев и Трампа. Они там поунижаются, все подпишут, потом скажут: знаете, революция, и мы все списываем в пользу Демпартии США.