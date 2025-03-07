Лазуткин: для Трампа украинский конфликт – это лишь война, которую спровоцировал Байден

Григорий Азаренок, СТВ: Если вернуться к идеологии трамповской команды, к этим всем заявлениям, к Стиву Бэннону, известному персонажу. Это не сказать, что это какие-то такие ужасные люди. У них своя идеология, свое мировоззрение. Но в этом мировоззрении нет ничего, кроме Америки. И, грубо говоря, по заявлениям Трампа мы видим, что он не особо понимает роль украинского конфликта, его корни. Ну что вы там, Индия с Пакистаном, Россия с Украиной? Хрен с вами, сели, помирились. Вот эти все: 2 мая, Одесса, Майдан, бандеровцы, вот это еще история с Великой Отечественной войной, вот это его ничего не колышет. Ну, и мы помним, когда Такер Карлсон после интервью с Владимиром Путиным давал комментарий. Сказал, что «самое бредовое, что я услышал, это денацификация». Какие нацисты? Нацисты – это нормальные ребята, в принципе. Ладно, не надо, конечно, майданники строить, но в принципе…

Андрей Лазуткин, политолог:

Почему Путин рассказывал Такеру про Киевскую Русь? Все это восприняли как издевка какая-то, что вы хотите что-то спросить нас актуальное, а мы вам расскажем про космические корабли на просторах вселенной. Нет, он пытался объяснить, что есть просто сложный конфликт, который выстраивался, как считает Владимир Владимирович, столетиями даже. Может быть, он 15 лет выстраивался, это другой вопрос. Тем не менее вот эта попытка показать, что все гораздо сложнее. Для Трампа это война, которую спровоцировал Байден. Из-за чего воюют, он не понимает. Просто люди гибнут, это плохо. Но для американского избирателя, наверное, сработает и такое объяснение. Потому что зачем ему знать про Киевскую Русь? Просто он не хочет все это финансировать. А почему не хочет? Потому что нет смысла. Но если мы соглашаемся с Трампом в этом, то мы обесцениваем вообще всю эту военную операцию.

Григорий Азаренок:

Первые две задачи – демилитаризация, денацификация.

Андрей Лазуткин:

Поэтому, по крайней мере, надо, конечно, Трампа хвалить, но далеко не во всем. Потому что вот такие вещи нас просто опускают немножко на уровень какой-то демагогии. То есть мы захотели – мы воюем, мы не хотим – мы не воюем. Мы такие дурачки, знаете.