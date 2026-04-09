В Минском районе дали старт патриотическому проекту «Цветы Великой Победы»

В Минском районе дан старт патриотическому проекту «Цветы Великой Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2026 году он пройдет в формате тематических недель.

В деревне Рогово ребята из местной школы уже навели порядок на братской могиле советских военнопленных. В ней покоятся более 2 тысяч воинов Советской армии, расстрелянных в 1943 году за организацию мятежа с целью прорваться к партизанам. Более подробно об этой истории можно узнать перейдя по QR-коду, который установили сегодня на табличке рядом с братской могилой.

Роман Стагначёв, учащийся роговской средней школы:

Сегодня я решил принять участие в этом мероприятии. Это делается для того, чтобы никто ни в коем случае никогда не забывал свою историю, дабы не повторить то, что происходило в те времена.