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В Минском районе дали старт патриотическому проекту «Цветы Великой Победы»

09 апреля 2026 11:12
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В Минском районе дан старт патриотическому проекту «Цветы Великой Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2026 году он пройдет в формате тематических недель.

Первая – посвящена благоустройству воинских захоронений, высадке аллей и оцифровке памятных мест.

В Минском районе дали старт патриотическому проекту «Цветы Великой Победы»-2

В деревне Рогово ребята из местной школы уже навели порядок на братской могиле советских военнопленных. В ней покоятся более 2 тысяч воинов Советской армии, расстрелянных в 1943 году за организацию мятежа с целью прорваться к партизанам. Более подробно об этой истории можно узнать перейдя по QR-коду, который установили сегодня на табличке рядом с братской могилой.

Роман Стагначёв, учащийся роговской средней школы:
Сегодня я решил принять участие в этом мероприятии. Это делается для того, чтобы никто ни в коем случае никогда не забывал свою историю, дабы не повторить то, что происходило в те времена.

В Минском районе дали старт патриотическому проекту «Цветы Великой Победы»-4

Александр Давыдовский, секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»:
Мы, как союз молодежи, самая массовая крупная организация Беларуси, всегда очень бережно храним нашу историческую память, тем более память о событиях Великой Отечественной войны. Ведь это было время не просто тяжелое для Беларуси, но это было время мужества, героизма простого народа, который отстоял свою свободу и независимость.

Проект «Цветы Великой Победы» реализуется в формате интерактивного сайта «Цифровая звезда». На нем уже размещена информация о 3 тысячах памятников и мест захоронения советских воинов. Она постоянно пополняется.

# Великая Отечественная война # Александр Давыдовский # БРСМ

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