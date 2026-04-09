В Минском районе дали старт патриотическому проекту «Цветы Великой Победы»
В Минском районе дан старт патриотическому проекту «Цветы Великой Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2026 году он пройдет в формате тематических недель.
Первая – посвящена благоустройству воинских захоронений, высадке аллей и оцифровке памятных мест.
В деревне Рогово ребята из местной школы уже навели порядок на братской могиле советских военнопленных. В ней покоятся более 2 тысяч воинов Советской армии, расстрелянных в 1943 году за организацию мятежа с целью прорваться к партизанам. Более подробно об этой истории можно узнать перейдя по QR-коду, который установили сегодня на табличке рядом с братской могилой.
Роман Стагначёв, учащийся роговской средней школы:
Сегодня я решил принять участие в этом мероприятии. Это делается для того, чтобы никто ни в коем случае никогда не забывал свою историю, дабы не повторить то, что происходило в те времена.
Александр Давыдовский, секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»:
Мы, как союз молодежи, самая массовая крупная организация Беларуси, всегда очень бережно храним нашу историческую память, тем более память о событиях Великой Отечественной войны. Ведь это было время не просто тяжелое для Беларуси, но это было время мужества, героизма простого народа, который отстоял свою свободу и независимость.
Проект «Цветы Великой Победы» реализуется в формате интерактивного сайта «Цифровая звезда». На нем уже размещена информация о 3 тысячах памятников и мест захоронения советских воинов. Она постоянно пополняется.