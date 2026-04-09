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Высадят около 50 тыс. роз! В «Минскзеленстрое» рассказали, как озеленят столицу весной 2026-го

09 апреля 2026 12:01
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Высадят около 50 тыс. роз! В «Минскзеленстрое» рассказали, как озеленят столицу весной 2026-го-1

Алина Трус, корреспондент:
Скоро улицы города запестрят яркими красками, сотни тысяч саженцев украсят столицу. Какими цветочными композициями удивят этой весной? Узнаем прямо сейчас. 

Погода еще не столь стабильна, но работы по озеленению уже начались. Всего в Минске планируют высадить более 1 миллиона 300 тысяч растений. Они каждый год оживляют основные магистрали, проспект Победителей, Независимости, Дзержинского и Притыцкого и отлично дополняют знаковые объекты столицы.

Высадят около 50 тыс. роз! В «Минскзеленстрое» рассказали, как озеленят столицу весной 2026-го-3

Екатерина Короткина, заместитель генерального директора по благоустройству УП «Минскзеленстрой»:
С наступлением благоприятного весеннего периода предприятия системы «Минскзеленстрой» начали посадку древесно-кустарниковых насаждений. В весенний период мы планируем высадить около 10 тысяч деревьев и около 50 тысяч кустарников. С конца апреля, может быть, в мае, начнем посадку роз. И вплоть до заморозков осенних мы эту работу завершим. Всего высадим около 50 тысяч роз. Кроме того, планируем высадить однолетние цветочные растения. 

Подробности в видео.

# Растения и цветы

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