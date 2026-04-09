Высадят около 50 тыс. роз! В «Минскзеленстрое» рассказали, как озеленят столицу весной 2026-го

Погода еще не столь стабильна, но работы по озеленению уже начались. Всего в Минске планируют высадить более 1 миллиона 300 тысяч растений. Они каждый год оживляют основные магистрали, проспект Победителей, Независимости, Дзержинского и Притыцкого и отлично дополняют знаковые объекты столицы.

Екатерина Короткина, заместитель генерального директора по благоустройству УП «Минскзеленстрой»:

С наступлением благоприятного весеннего периода предприятия системы «Минскзеленстрой» начали посадку древесно-кустарниковых насаждений. В весенний период мы планируем высадить около 10 тысяч деревьев и около 50 тысяч кустарников. С конца апреля, может быть, в мае, начнем посадку роз. И вплоть до заморозков осенних мы эту работу завершим. Всего высадим около 50 тысяч роз. Кроме того, планируем высадить однолетние цветочные растения.