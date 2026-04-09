Новый министр информации Беларуси сообщил, будут ли блокировать YouTube

Назначенный главой Беларуси Александром Лукашенко на должность министра информации Дмитрий Жук заявил, что вопрос о возможном запрете YouTube в стране требует взвешенного подхода. Об этом пишет БЕЛТА.

По его словам, такие решения должны быть обоснованы и реализованы. Он заявил, что власти намерены действовать осторожно и искать альтернативные способы взаимодействия с глобальными платформами, учитывая позицию Президента, который не поддерживает жесткие запреты.

Жук отметил, что сейчас идет острая информационная борьба, и одна из задач – удержать ее в медиапространстве.

«Она идет очень жестко, без правил. Недавний пример – удаление с YouTube трех каналов наших ведущих СМИ. И одна из задач – не допустить, чтобы информационная война стала горячей. Пусть она остается в информационной сфере. Сражаться придется на чужой территории – на том же YouTube, в Instagram», – сказал Дмитрий Жук.

Он сравнил работу в этой сфере с противостоянием, где важную роль играют подготовленные журналисты, способные адаптироваться к новым форматам.

Жук также назвал в числе приоритетов защиту информационного пространства Беларуси от негативного внешнего воздействия.

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