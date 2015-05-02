Кровавая история интерната «Семково» и героической бригады «Штурмовая» – в рассказах узников и участников

Ровно неделя до 9 Мая. В 2015 году Победа юбилейная – 70 лет уже отделяют сегодняшний мир от самой масштабной войны в истории человечества. Беларусь – одна из стран, понесших наибольший урон в этой войне. И вклад в Победу тоже был своеобразный – не зря ведь Беларусь называют партизанской.

О героической бригаде «Штурмовая», сумевшей кроме прочих блестящих побед спасти жизни сотням детей, расскажем накануне Победы. Наш корреспондент Татьяна Ревизоре встретилась с участниками и очевидцами тех событий, о которых сложены уже легенды.

У усадьбы «Семково» большая, интересная и трагическая история. О местечке было известно еще в XVI веке, но прогремело оно лишь в конце XVIII, когда усадьбу приобрел последний минский воевода – магнат Адам Хмара. Здесь он построил настоящий дворец, в котором даже останавливался король Речи Посполитой.

Но времена менялись. После Октябрьской Революции здесь разместился и более 20 лет работал детский интернат, а потом пришла война, открыв самые ужасные страницы в истории этого места.

Детей тогда не успели эвакуировать. Воспитанники интерната оказались в плену у немцев. Те на оккупированной территории создали нечто наподобие военной лаборатории. Над детьми проводили медицинские эксперименты, тестировали на них прививки и брали кровь для своих раненных солдат.

Нина Кабанова, бывший узник интерната «Семково»:

Клали на стол, привязывали, стояли двое дежурных. И пока из вены вся кровь из человек не выходила, они за руки, за ноги, в машину и в Тростенец сжигать. Здесь было 500 человек, из них 250 сожгли.

Детей в «Семково» немцы свозили со всего Советского Союза. Нине Петровне было восемь, когда ее, оторвав от матери, увезли из родного Смоленска. Вместе с девочкой были брат и три сестры. Две из них умерли в «Семково» от голода, там же немцы застрелили ее брата.

Сама Нина Петровна стала подопытной: в ногу ей сделали прививку, от которой конечность разбухла настолько, что девочка с трудом передвигалась. Но самое ужасное немцы готовили перед отступлением в 1944 году.

Вера Адамович, бывший узник интерната «Семково»:

Хотели нас уже уничтожить, но партизаны – молодцы: разведка узнала и нас спасли от лютой смерти.

Вера Николаевна – еще одна узница интерната. И спустя семь десятков лет она со слезами на глазах благодарит бригаду «Штурмовая». Ее партизаны, по сути, провели беспрецедентную спецоперацию. Без единого выстрела в ночь с 14 на 15 февраля они вывезли из детдома 274 ребенка, практически уже обреченных на гибель.

Нина Кабанова, бывший узник интерната «Семково»:

Собрались подводы, приехали и сказали собираться скорее – в Москву полетим. Быстренько подводы накрыли простынями белыми.

Вера Адамович, бывший узник интерната «Семково»:

В сани садили и везли в партизанские зоны. Мой брат ехал на санях, упал сонный, партизаны его подобрали и посадили в сани.

Нина Кабанова, бывший узник интерната «Семково»:

Вывезли в Логойский район, там нас местные жители разобрали.

Вера Адамович, бывший узник интерната «Семково»:

Эта такая операция была сложная. Я не знаю, как партизаны выдержали такое.

Разумеется, перед такой важной миссией был просчитан каждый шаг. Руководил операцией комиссар бригады «Штурмовая» Илья Мартынович Федоров. Кстати, в этой же бригаде сражалась его супруга. Мария Михайловна была связной партизанского отряда. К слову, таких отрядов в «Штурмовой» было шесть. В каждом от 300 до 500 человек. Разгром вражеских гарнизонов, подрывы эшелонов – в Минской области они были грозой.

Мария Федорова, ветеран Великой Отечественной войны, вдова комиссара бригады «Штурмовая» И. М. Федорова:

Было сильнейшее командование, и разведка у нас была сильнейшая. Мы очень много операций делали, они были у нас удачные. Когда в Удранске был бой, где немцев побили, а потом они бежали, а в Шуршунах была засада. И там их еще больше побили. Понимаете, распространялось, что они даже за голову комиссара или командира печатали, что дадут имение, по 25 тысяч марок.

Но не многим из бригады «Штурмовая» удалось выжить. Особые потери отряды понесли во время операции «Багратион». Более сотни павших захоронены на кладбище в деревне Средняя. Кстати, ее немцы не сожгли чудом: спасло разночтение в названии населенного пункта на карте и на местности.

Дмитрий Бриштен, поисковик-энтузиаст:

Здесь где-то недалеко был штаб бригады. Из этого лесного массива было очень удобно располагать отряды и выдвигать их на боевые задания.

Дмитрий – один из тех, кто восстанавливает данные забытых героев. Это было делом жизни и его отца. Бригада «Штурмовая» действовала как раз в родных краях поисковика-энтузиаста, поэтому для него это долг чести. Он уже установил данные 40 партизан, но работа по увековечению памяти не заканчивается.

Дмитрий Бриштен, поисковик-энтузиаст:

В скором времени, ближайший месяц, здесь будут заменены плиты на более новые, будут написаны имена всех партизан. Тех, которые здесь уже были написаны, новые имена, те, которые были забыты.

Впрочем, память о героях и событиях тех лет запечатлена не только в камне, но и в книгах. История детей, собранных фашистами в «Семково» и спасенных от гибели партизанами бригады «Штурмовая», легла в роман Николая Чергинца «Операция «Кровь». Но цель писателя не только показать эпизоды той войны.

Николай Чергинец, писатель, председатель Союза писателей Беларуси:

Все-таки напомнить и сказать тем, кто пытается пересмотреть, переделать историю, тем, кто хочет принизить значение народов Советского Союза, народа Республики Беларусь в участии и жертвах, которые понесли в той войне, что мы помним и хотели бы, чтобы они тоже помнили.

Помнит все и бывшая узница интерната «Семково» Нина Петровна. Помнит, как ее разлучили с матерью, помнит бесчеловечные опыты немецких оккупантов и помнит ту спасительную фразу, сказанную в холодную февральскую ночь 1944 года: «Дети, собирайтесь! Полетим в Москву».