«Красоту делаем мы сами». Как прошли субботники в районах Минска?

Новости Беларуси. Убрать территорию собственного двора, а заодно поучаствовать в экологическом флешмобе и попробовать себя в роли спасателя. В Минске продолжаются весенние субботники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Убрать территорию собственного двора, а заодно поучаствовать в экологическом флешмобе и попробовать себя в роли спасателя. В Минске продолжаются весенние субботники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Советском районе благоустроить территорию вышли более 100 учащихся школ и колледжей, а также местные жители. Они убрали придомовые территории, очистили палисадники. Нашлось место и для проявления творческого и интеллектуального потенциала школьников. Здесь состоялся конкурс детских рисунков и викторина с призами. Были и мини-лекции по повышению экологической грамотности населения.
Мы решили принять участие в креативном субботнике «Собери мусор вместе». И мы собрались, чтобы не просто убрать территорию нашего района, а еще научиться правильно сортировать мусор.
Алла Санковская, первый заместитель главы администрации Советского района Минска:
Наша цель какая? Объяснить детям, что надо заботиться о том месте, где ты живешь. Надо понимать, что красоту делаем мы сами. Хорошо, что старшеклассники приходят, смотрят, вот каким трудом достигается красота.
А вот субботник в Московском районе получился особенным. Помимо привычной уборки газонов и подметания дворов, для жителей – мастер-класс по безопасности от МЧС. Дети и подростки примерили форму спасателя и познакомились с техническими возможностями служебной машины.
Екатерина Сидоренко, заместитель директора ЖКХ № 1 Московского района Минска:
Тема пожарной безопасности на сегодня актуальна, так как начинается весна, пал травы. И гражданам также хочется донести информацию, насколько небезопасно производить данные манипуляции как в черте города, так и за ее пределами. Так как это может иметь печальные последствия.
Мы примеряли шлемы.
Спасатели нам рассказали, что нельзя трогать провода без взрослых.
Решили, что стоит помочь нашему району выглядеть более опрятно. Сгребаем листья, подметаем улицы, выносим листья на мусорку.
Субботники в столице продлятся до 22 апреля. Присоединиться к ним может любой желающий. Достаточно просто обратиться в ЖКХ или администрацию своего района.
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