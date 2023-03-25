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«Красоту делаем мы сами». Как прошли субботники в районах Минска?

25 марта 2023 13:34
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Новости Беларуси. Убрать территорию собственного двора, а заодно поучаствовать в экологическом флешмобе и попробовать себя в роли спасателя. В Минске продолжаются весенние субботники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Красоту делаем мы сами». Как прошли субботники в районах Минска?-1

В Советском районе благоустроить территорию вышли более 100 учащихся школ и колледжей, а также местные жители. Они убрали придомовые территории, очистили палисадники. Нашлось место и для проявления творческого и интеллектуального потенциала школьников. Здесь состоялся конкурс детских рисунков и викторина с призами. Были и мини-лекции по повышению экологической грамотности населения.

«Красоту делаем мы сами». Как прошли субботники в районах Минска?-4

Мы решили принять участие в креативном субботнике «Собери мусор вместе». И мы собрались, чтобы не просто убрать территорию нашего района, а еще научиться правильно сортировать мусор.

«Красоту делаем мы сами». Как прошли субботники в районах Минска?-7

Алла Санковская, первый заместитель главы администрации Советского района Минска:
Наша цель какая? Объяснить детям, что надо заботиться о том месте, где ты живешь. Надо понимать, что красоту делаем мы сами. Хорошо, что старшеклассники приходят, смотрят, вот каким трудом достигается красота.

«Красоту делаем мы сами». Как прошли субботники в районах Минска?-10

А вот субботник в Московском районе получился особенным. Помимо привычной уборки газонов и подметания дворов, для жителей – мастер-класс по безопасности от МЧС. Дети и подростки примерили форму спасателя и познакомились с техническими возможностями служебной машины.

«Красоту делаем мы сами». Как прошли субботники в районах Минска?-13

Екатерина Сидоренко, заместитель директора ЖКХ № 1 Московского района Минска:
Тема пожарной безопасности на сегодня актуальна, так как начинается весна, пал травы. И гражданам также хочется донести информацию, насколько небезопасно производить данные манипуляции как в черте города, так и за ее пределами. Так как это может иметь печальные последствия.

«Красоту делаем мы сами». Как прошли субботники в районах Минска?-16

Мы примеряли шлемы.

«Красоту делаем мы сами». Как прошли субботники в районах Минска?-19

Спасатели нам рассказали, что нельзя трогать провода без взрослых.

«Красоту делаем мы сами». Как прошли субботники в районах Минска?-22

Решили, что стоит помочь нашему району выглядеть более опрятно. Сгребаем листья, подметаем улицы, выносим листья на мусорку.

Субботники в столице продлятся до 22 апреля. Присоединиться к ним может любой желающий. Достаточно просто обратиться в ЖКХ или администрацию своего района.

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# Субботники в Беларуси # общество # Алла Санковская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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