Главная фишка – интегрированная подготовка. Какие профессии можно получить в Смиловичском колледже?

Смиловичский государственный колледж. Какие специальности здесь можно получить и в чем суть интегрированной системы обучения? Узнаем в программе «Центральный регион», кто создает необычные арт-объекты и попробуем себя в качестве машиниста.

Влада Родовская, корреспондент:

Смиловичский государственный колледж – здесь стараются сделать образовательный процесс глубоким и интересным. Механизаторы, трактористы и даже повара. Направления разные. Современная база. Но главное – практика. Окунемся сегодня в обучающий процесс. Поприсутствуем в аудитории на парах и заглянем в производственные лаборатории. Место, где действительно вырастают мастера на все руки. Свою историю учреждение начало вместе с созданием Минской области – 85 лет назад. Сейчас же это современный колледж, который как место притяжения собирает всех тех, кто хочет получить профессию, актуальную в любое время. Изначально здесь выпускали будущих трактористов-машинистов. Но со временем все менялось. Специалистов стали готовить под потребность.

Юрий Корсик, директор Смиловичского государственного колледжа:

Подхватили квалификацию «машинист экскаватора». Это было очень востребовано, середина 70-х годов. И когда на смену пришли рыночные отношения, то аспект подготовки стал расширяться, стала появляться сфера обслуживания, общественного питания. Сегодня в нашем колледже многопрофильная подготовка. Конечно, остались наши базовые квалификации, связанные с управлением машинными механизмами. Мы ведем подготовку трактористов-машинистов по всем категориям, которые существуют у нас в стране. Мы готовим машинистов экскаваторов, водителей-погрузчиков специализированных, водителей грузового автомобиля. Мы предлагаем парням технические направления. Хотя и девчата учатся. И сфера обслуживания. Их петух побывал даже у Президента. Вот какие необычные скульптуры делают в Смиловичском колледже – подробности здесь. Главная фишка колледжа – интегрированная подготовка. Например, выбрав профессию повара, у учащихся есть возможность получить дополнительно образование кассира или продавца. Или даже овощевода. Все согласно увлечению. Кстати, овощевод нынче востребованная специальность на рынке труда. Отсюда и конкурсный отбор, и высокие проходные баллы. Сейчас по расписанию у учащихся занятия по торговому обслуживанию. Задача – научиться находить общий язык с покупателями и успешно реализовывать товар, чтобы были и спрос, и предложение. Во время практики все оттачивают до мелочей.

Иван Крумкач, учащийся Смиловичского государственного колледжа:

Тут очень хорошо обучают, дают две профессии.

Юлия Маринич, учащаяся Смиловичского государственного колледжа:

Нравится работать с людьми, поэтому я выбрала такую профессию. Люди хорошие, хорошо относятся к нам, поэтому учеба не так сложно дается.

Светлана Трипуз, мастер производственного обучения Смиловичского государственного колледжа:

Я как мастер производственного обучения больше даю детям практики, но все равно касаемся вопросов по теории. Дети приходят к нам на производственное обучение, чтобы получить новые навыки, умения. Производственное обучение происходит у нас в этой лаборатории. У нас еще заключен договор с торговой сетью, чтобы там воплотить эти навыки и умения, которые мы им дали, с настоящими клиентами. А вот зал с продовольственными товарами. Здесь обучаются работе на кассовом аппарате, проговаривают нюансы размещения и выкладки товаров. Не забывают проверять сроки.

Жанна Русак, мастер производственного обучения Смиловичского государственного колледжа:

Отрабатываем на кассовых аппаратах какие-то моменты, в основном ходим в магазины-базы практики. Но в кабинете мы изучаем товар, ассортимент товара, как правильно его выкладывать, как правильно оформить ценник. Выкладка бывает разная: горизонтальная, вертикальная, комбинированная. На оборудовании учим детей, как ставить или горизонтальную, или вертикальную. То есть подбираем одинаковые товары, чтобы научить детей выкладывать на торговом оборудовании. Учащиеся отрабатывают навыки на самом настоящем магазином оборудовании. Чтобы после выпуска сразу в дело. А на первом рабочем месте ни в чем не уступать опытным коллегам. Ведь главное механизм, а с практикой приходит и сноровка.

Светлана Жуковская, учащаяся Смиловичского государственного колледжа:

Всегда хочется что-то новое узнать, всегда есть какие-то нюансы новые. Ты это со временем понимаешь. Сложно дается общение с покупателями. Это как психология, нужно к каждому найти свой подход. Покупатели разные бывают.

Андрей Куродым, учащийся Смиловичского государственного колледжа:

Мы много чего каждый день узнаем, мы ходим на производственное обучение, работаем на кассовом оборудовании. Помогаем покупателям, если это необходимо. Стараемся предоставить покупателю максимальную информацию, которая его интересует. Первое, второе и компот. Аромат привел нас на занятие к поварам. Здесь будущие гуру кулинарии учатся смешивать ингредиенты и получать идеальные рецепты разных блюд. Обязательно проверят сроки годности, закрепят условия хранения. Стоять над плитой часами, конечно, нелегко, но зато вот они, настоящие произведения искусства! Причем задача ребят не только вкусно приготовить, но и красиво подать. Эта специальность очень востребована.

Галина Ильясевич, мастер производственного обучения Смиловичского государственного колледжа:

Выдаем задания, повторяем охрану труда. И уже после этого они идут в саму лабораторию и готовят. Делятся на бригады, каждая бригада получает индивидуальное задание по теме нашей программы. К слову, учащиеся колледжа – постоянные призеры многочисленных профессиональных конкурсов не только района и области, но и даже республики. Повара не исключение, они любители показать свое мастерство и обязательно результат на площадках.