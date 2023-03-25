Их петух побывал даже у Президента! Вот какие необычные скульптуры делают в Смиловичском колледже

Смиловичский государственный колледж. Какие специальности здесь можно получить и в чем суть интегрированной системы обучения? Узнаем в программе «Центральный регион», кто создает необычные арт-объекты и попробуем себя в качестве машиниста.

Въезжая на территорию учебного комплекса, сложно не заметить галерею из тракторов разных времен. Такой оригинальной выставкой учреждение встречает своих гостей и абитуриентов. Кстати, эта техника здесь неспроста и имеет особый смысл.

Юрий Корсик, директор Смиловичского государственного колледжа:

Посыл такой: времена меняются, эпоха уходит, новая приходит. Мы понимаем, что учреждение образования находится в том возрасте, когда уже есть традиции, история, есть о чем вспомнить. Поэтому на въезде встречают две лошадки, кормящая их девушка и замечательные конные грабли – они настоящие, они не изготовлены сейчас, им более 100 лет. Это с чего начиналась механизация сельского хозяйства. А дальше, продвигаясь по территории, мы видим разных лет тракторы, которые в свое время трудились на благо нашей родины, отслужили свой срок, уступили новым поколениям, более эффективным, энергоемким. И ребята, приходя в учебное заведение, должны понимать, что они пришли в устоявшееся учебное заведение. Они должны ощущать гордость за свое учебное заведение. Оно является отправной точкой. Не зная историю, патриотом не станешь. А патриотизм начинается с маленького – патриот своего двора, песочницы, а потом он вырастает в патриота родины. Показывая, как двигались наука и технологии, мы пытаемся воспитывать тоже такое направление любви к родине, памяти о том, какие трудовые свершения, какие героические военные подвиги свершали наши предки, чтобы мы сегодня могли мирно учиться. Главная фишка – интегрированная подготовка. Какие профессии можно получить в Смиловичском колледже – подробности здесь. А возле входной группы колледжа расположился огромный бык, собранный особым способом. Вес скульптуры-гиганта около тонны. Кураторами выступили мастера колледжа, а вот исполнителями – учащиеся. Все сделано из подручных материалов.

Влада Родовская, корреспондент:

Казалось бы, просто автозапчасти. Но при умелом подходе они превращаются в настоящий арт-объект. И это уже не хобби, а целое направление. И дизайн-мастера готовы удивлять своими креативными скульптурами. К слову, в центре около 20 разных творческих кружков. Скульптуры – это проект объединения по интересам «Рационализатор». Здесь ребята обучаются необычным направлениям и создают такие масштабные объекты из металла.

Юрий Корсик:

У нас уже было много наработок, связанных именно с техническим творчеством, то есть с машинами, механизмами, полезными моделями. И замечательный молодой мастер, руководя кружком «Рационализатор», почитав условия конкурса, решил попробовать, что получится. И буквально первый выстрел в яблочко. Мы стартовали с года Петуха, наш петух объездил всевозможные елки, презентовался даже на елке Президента. Это для нас почетный момент в истории. Мы поняли, отступать некуда. Артем Юрьевич оказался человеком творческим, уловил пластику животных. Он задался целью и к ней последовательно идет, каждый год он изготавливает ту или иную модель в соответствии с китайским календарем. И вот так каждый год по новому объекту. Скульптуры – частые экспонаты на различных фестивалях и конкурсах. Их частенько отмечают наградами. Сейчас холл колледжа – это настоящий выставочный центр, пестрит самыми разными произведениями технического искусства.

Артем Кривопуст, заведующий центром компетенции Смиловичского государственного колледжа:

Начали думать, как, что, прилаживать детали. Первый экспонат – петух. Один учащийся сказал, что знает, где тушку взять для петуха. Я подумал: какую тушку, какого петуха? Я не представляю, что надо делать. Он из дома принес бак. Я посмотрел и говорю: правда, тушка петуха. И начали приставлять ноги, крылья. Потом начинаем вместе думать, прилаживать, варить, соединять, подрезать. И получаются такие экземпляры. А создаются арт-объекты в учебных мастерских. Причем из абсолютно любых автомобильных деталей, начиная с пружин, заканчивая цепями. Кстати, все готовые скульптуры подкрашивают в один цвет неспроста. В колледже признаются: все для того, чтобы на выставках они ассоциировались с узнаваемыми оттенками. Так сказать, нативная реклама учреждения.

Артем Щемелев, учащийся Смиловичского государственного колледжа:

Мне нравится работать со всякими деталями, изготавливать что-то своими руками. Я с детства это люблю. Я еще до школы пытался дома что-то свое сделать. Когда поступил сюда и узнал об этом кружке, я загорелся желанием что-то делать своими руками. Мы обговариваем, что и как сделать. Каждый преподносит свою идею, мы это все обобщаем в одно целое, так получаются скульптуры.

Евгений Уласевич, учащийся Смиловичского государственного колледжа:

Кружок сильно понравился, потому что тут интересно все делать. Посмотрел на скульптуры в лицее, мне очень понравилось, захотелось так же делать. На первом курсе делал тигра, на втором курсе – зайца. Впереди у экспериментаторов новые проекты. Причем отличаются своей масштабностью. Например, к 2024 году планируют сделать дракона. Этот символ особенно ценен для объединения, так как именно под этим знаком родился их руководитель, Артем Юрьевич Кривопуст. Основательная разработка – высота около трех метров и размах крыльев до пяти. Экспозиция несомненно станет местной достопримечательностью. К техническому творчеству в колледже особое отношение.