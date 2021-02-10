«Коснётся не только ИП, но и арендодателей». Как изменится Налоговый кодекс в 2021?

Вместе с тем пересмотрена и система получения дохода.​

В наступившем 2021 году существенные изменения коснулись не только Административного, но и Налогового кодекса. Особо внимательными следует быть индивидуальным предпринимателям. На ближайшие два года для них может увеличиться ставка единого налога.

Александр Костюкевич, юрист: Если ранее индивидуальный предприниматель получал доход от организации, где он или его супруга, или его родители, дети являются собственниками, учредителями, то должен был применять общую систему уплаты подоходного налога. На сегодня эта норма более расширила перечень лиц. В данном случае мы должны будем применять ставку налога по упрощенной системе налогообложения в размере 16 процентов, это значительно увеличивает налоговую нагрузку.​

Александр Костюкевич: Если раньше в Минске у нас было пять зон, и ставка налога в фиксированной сумме была от 18,50 рублей до 32,50 рублей в зависимости от зоны, то на сегодняшний день в Минске будет уже единая ставка: 34,30 рубля. Нужно учитывать ​при формировании цен при сдаче в аренду.​

Но и это еще не все. Значительно увеличился и налог на добавленную стоимость. Как следствие, с 1 февраля изменились цены на некоторые медицинские, детские и продовольственные товары.​

Александр Костюкевич:

Если была ставка 0 процентов, стала 10 процентов, если была ставка 10 процентов, то станет 20 процентов. Цена на эти товары изменится в большую сторону.​