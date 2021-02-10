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Продолжается внезапная проверка боеготовности армии. Артиллеристы отработали стрельбу под Осиповичами

10 февраля 2021 07:50
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Новости Беларуси. Несмотря на крепкие морозы, белорусские войска круглосуточно отрабатывают учебно-боевые навыки. В армии продолжается проверка боеготовности. На этот раз цели поражают артиллеристы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продолжается внезапная проверка боеготовности армии. Артиллеристы отработали стрельбу под Осиповичами-1

На учебной площадке под Осиповичами дивизион отработал стрельбу по неподвижным мишеням прямой наводкой. Большинство из них расчетам удалось поразить с первого выстрела.  

Продолжается внезапная проверка боеготовности армии. Артиллеристы отработали стрельбу под Осиповичами-4

Игорь Дубик, командир 3-го тяжелогаубичного артиллерийского дивизиона:  
Личный состав на полигон выходит уже подготовленным теоретически и практически конкретно по специальности, специалисты. Здесь, на полигоне, происходит слаживание, слаживание расчетов, взводов, батарей.  

Продолжается внезапная проверка боеготовности армии. Артиллеристы отработали стрельбу под Осиповичами-7

Дмитрий Кошнеров, командир орудия:  
Больше всего отточить навыки, чтобы понимать, что ты делаешь. Не только, как ты. Допустим, как командир отделения думаешь о других людях в твоем личном составе, чтобы мы все понимали, что мы делаем, чтобы в итоге выдать хорошую стрельбу, попасть и цели поразить.  

Продолжается внезапная проверка боеготовности армии. Артиллеристы отработали стрельбу под Осиповичами-10

Сколько продлится проверка и где пройдут очередные испытания, не сообщается. Таким образом Минобороны оценивает мобильность и боеспособность армии в условиях быстро меняющейся обстановки.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Игорь Дубик # Дмитрий Кошнеров # Фотофакт

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