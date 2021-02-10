Продолжается внезапная проверка боеготовности армии. Артиллеристы отработали стрельбу под Осиповичами

Новости Беларуси. Несмотря на крепкие морозы, белорусские войска круглосуточно отрабатывают учебно-боевые навыки. В армии продолжается проверка боеготовности. На этот раз цели поражают артиллеристы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На учебной площадке под Осиповичами дивизион отработал стрельбу по неподвижным мишеням прямой наводкой. Большинство из них расчетам удалось поразить с первого выстрела.

Игорь Дубик, командир 3-го тяжелогаубичного артиллерийского дивизиона:

Личный состав на полигон выходит уже подготовленным – теоретически и практически конкретно по специальности, специалисты. Здесь, на полигоне, происходит слаживание, слаживание расчетов, взводов, батарей.

Дмитрий Кошнеров, командир орудия:

Больше всего – отточить навыки, чтобы понимать, что ты делаешь. Не только, как ты. Допустим, как командир отделения думаешь о других людях в твоем личном составе, чтобы мы все понимали, что мы делаем, чтобы в итоге выдать хорошую стрельбу, попасть и цели поразить.