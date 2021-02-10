Сразу после рождения встал на копыта и начал пить молоко. В Гродненском зоопарке у лам родился малыш

Новости Беларуси. В Гродненском зоопарке в эти морозные снежные дни родился детеныш ламы. Прибавления в семействе лам работники ожидали со дня на день. И вот обнаружили новорожденного утром, когда пришли на работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Малыш чувствует себя хорошо. Сразу после рождения встал на копыта и начал пить молоко. Ему уже, как и положено, поставили укол с витаминами для профилактики. В Гродненском зоопарке радостно говорят, что детеныш ламы открыл у них счет рождению малышей в этом году.

Елена Каверская, заведующая секцией Гродненского зоопарка:

Домик закрыли на ночь, чтобы малыш вдруг не вышел на снег глубокий. А так у него шерстка теплая, пушистая, толстая, можно так сказать. Рядом с мамой всегда лежит, и папа не отстает, всегда проверяет, на месте ли малыш. Ему уже двое суток. Все благополучно, малыш растет.