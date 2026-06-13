В Минске проходит второй гастрономический фестиваль «Дипломатия вкуса»

Минск применил «Дипломатию вкуса» для сближения народов и укрепления международных связей. Ароматный восточный плов, пряные азиатские угощения и, конечно, знаменитые белорусские драники. В столице проходит второй гастрономический фестиваль, организатором которого выступает Министерство иностранных дел Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальная площадка объединила кулинарные традиции 17 стран. Гости могут попробовать самые разнообразные угощения – от изысканных европейских десертов до экзотических африканских закусок. Главы и представители дипломатических миссий лично презентуют национальные кухни и делятся аутентичными рецептами.

Таммам Ганем, временный поверенный в делах Сирии в Беларуси:

Мы приветствуем всех в нашей мини-Сирии. У нас гости могут попробовать наши национальные блюда – такие как фрике, табуле. Также нашей визитной карточкой является куббе – это такие мясные котлеты, где оболочка сделана из булгура, а внутри – фарш, орехи, лук и специи. В целом у нас очень богатая кухня – она включает в себя разные времена. Это и Османская империя, и Румынское королевство, и даже есть немного от древних греков.

Константин Русый, волонтер посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Беларуси:

Представлены варианты хлеба арабского. Можно сказать, что это как белорусские блинчики. Но на самом деле это арабский хлеб такой. Это такая вот его вариация. Называется раккак. Главная идея праздника – показать, как общие культурные ценности помогают находить точки соприкосновения и укреплять взаимное доверие. Мероприятие организовано в формате «без галстуков». Именно отсутствие строгого протокола создает условия для прямого, открытого и конструктивного дипломатического диалога.