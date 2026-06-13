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От диалога к контрактам: союзную интеграцию Минска и Москвы обсудят в ток-шоу «Большой город»

13 июня 2026 08:00
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25-26 июня белорусская столица окажется в центре союзной повестки. Минск и вместе с Минской областью примет XIII Форум регионов Беларуси и России. Тысячи гостей, десятки делегаций, сотни встреч и переговоров. Как Форум регионов помогает укреплять позиции Минска в качестве ключевого делового центра Союзного государства? 

Об этом – в ток-шоу «Большой город» 14 июня в 10.00.

От диалога к контрактам: союзную интеграцию Минска и Москвы обсудят в ток-шоу «Большой город»-2

Форум регионов в Минске и Минской области. Деловое сотрудничество и встреча друзей. Как наши братские связи и личное отношение активизирует сотрудничество?

От диалога к контрактам: союзную интеграцию Минска и Москвы обсудят в ток-шоу «Большой город»-4

Прямые контакты руководителей – это лучшая степень доверия бизнеса.

Темы качества, сертификации и конкурентоспособности продукции для будущего союзной экономики. Куда расти бренду «Сделано в Беларуси».

От диалога к контрактам: союзную интеграцию Минска и Москвы обсудят в ток-шоу «Большой город»-6

В современных экономических условиях качество и цена являются основными критериями конкурентоспособности продукции.

Технологический суверенитет и экономическая безопасность. Какие совместные проекты являются ключевым фактором в создании независимых производственных цепочек?

От диалога к контрактам: союзную интеграцию Минска и Москвы обсудят в ток-шоу «Большой город»-8

Мы говорим не просто про импортозамещение, мы говорим уже про тесную кооперационную связь. Сегодня создались уже предприятия, даже целые отрасли, которые позволяют это импортозамещение превращать в технологический суверенитет.

А также лучшие примеры регионального сотрудничества. Как придать ускорение белорусской продукции на российский рынок?

От диалога к контрактам: союзную интеграцию Минска и Москвы обсудят в ток-шоу «Большой город»-10

Безусловно, это рынки сбыта и узнаваемость нашего бренда.

Форум регионов – большое союзное событие в Минске и Минской области. Воскресенье. 10.00. 

# Союзное государство

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