От диалога к контрактам: союзную интеграцию Минска и Москвы обсудят в ток-шоу «Большой город»

Об этом – в ток-шоу «Большой город» 14 июня в 10.00.

25-26 июня белорусская столица окажется в центре союзной повестки. Минск и вместе с Минской областью примет XIII Форум регионов Беларуси и России. Тысячи гостей, десятки делегаций, сотни встреч и переговоров. Как Форум регионов помогает укреплять позиции Минска в качестве ключевого делового центра Союзного государства?

Форум регионов в Минске и Минской области. Деловое сотрудничество и встреча друзей. Как наши братские связи и личное отношение активизирует сотрудничество?

Темы качества, сертификации и конкурентоспособности продукции для будущего союзной экономики. Куда расти бренду «Сделано в Беларуси».

Мы говорим не просто про импортозамещение, мы говорим уже про тесную кооперационную связь. Сегодня создались уже предприятия, даже целые отрасли, которые позволяют это импортозамещение превращать в технологический суверенитет.

А также лучшие примеры регионального сотрудничества. Как придать ускорение белорусской продукции на российский рынок?