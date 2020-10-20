«Когда самец гуляет с самкой, он танцует». Уже 6 лет семья разводит павлинов в Малоритском районе

Новости Беларуси. Царские птицы, или как в белорусских реалиях живут павлины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Супружеская пара энтузиастов в Малоритском районе разводят редкую птицу. У них на счету уже почти два десятка пернатых. Каково это – завести экзотических птиц в Беларуси? Узнала Кристина Протосовицкая.

Райские птицы чувствуют себя настоящими хозяевами двора: с легкостью потеснили кур и индюков. Впрочем, с последними контакт налажен. Павлины – птицы южные, но без проблем прижились в белорусских климатических условиях. Василий Калюшик первого пернатого завел шесть лет назад. Причем совершенно случайно.

Василий Калюшик, житель деревни Лозица:

Я дал объявку на баранов, а он звонит, говорит: у меня павлины есть. Я говорю: давай бартер сделаем.

Сегодня на счету почти два десятка выращенных павлинов. «Люкс» для пернатых создали в обычном курятнике. В лютые холода, которых особо и нет, птиц прячут. А в остальное время хутор на окраине деревни – их дом. Ночуют прямо на липе. Из-за слабого оперения птенцов выхаживают под лампами. Этому малышу уже два месяца.

Галина Калюшик, житель деревни Лозица:

Хлопот хватает с ними, но зато красиво. Когда они уже взрослые, они красивые. Весной очень большой хвост. И когда самец гуляет с самкой, он танцует. Так что приезжайте весной, как будет самец. Он танцует, когда хочет гулять с самочкой. Такие получаются птички.

Василий и Галина Калюшик городскую жизнь променяли на деревенскую больше 10 лет назад. Живут на хуторе, по выходным приезжают дети. Для домашнего хозяйства завели кур, индюков и баранов. А павлины – для души.

Павлин живет почти 30 лет. Мясо считают деликатесом, правда, здесь его никогда не пробовали. Особая ценность – перья. Самцы сбрасывают их каждые два года.

Василий Калюшик:

Это ж красота какая... Хвосты расправляют – три метра. Перья потом сбрасывает, когда брачный период проходит. В Беларуси рынок по павлинам, говорит хозяин, не сформировался. Впрочем, завести крайне необычного домашнего питомца желающие все-таки есть. За шесть лет другой дом обрели около двух парочек птиц.

Василий Калюшик:

Раньше не было такой птицы. Это лет пять появилась. Стала в интернете реклама Минск, уже везде. Белорусы начинают потихонечку. Климат меняется, начинают обзаводиться птицами. Другие – крокодилами, а мы павлинами.

По уходу павлины не капризнее индюков или кур. Правда, если заводить их, то только семейной парой. А что касается рациона, особо переборчивыми этих питомцев тоже не назовешь.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Редкой птице белорусская жизнь, кажется, пришлась по вкусу. Причем буквально. На клюв она пробует пшеницу и тритикале, выращенные на наших полях. А особое лакомство – это вовсе не французский багет, а белорусский обычный батон.