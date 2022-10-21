Кочанова об инклюзивном образовании: «У нас должны быть педагоги, которые умеют работать с этими детьми»

Новости Беларуси. Молодежь должна оставаться жить и работать на малой родине. Это станет основой для развития и укрепления регионов. На этом акцентировала внимание председатель Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова приняла участие в заседании Полоцкого райисполкома, где рассматривался ход реализации госпрограммы «Образование и молодежная политика». Патриотическое воспитание, профориентация, закрепляемость кадров на первых рабочих местах – эти темы стали ключевыми. Уделили внимание и инклюзивному образованию. Сегодня дети с особенностями психофизического развития и их родители не должны чувствовать себя ущемленными.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Для ребят, которые имеют инвалидность, у нас должны быть педагоги, которые умеют работать с этими детьми, у нас должны быть выполнены те задачи, которые поставлены и определены в инклюзивном образовании. Ну и, конечно, работа в воспитательном процессе. Это очень важно – воспитание настоящего патриота своей страны.