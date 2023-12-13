КГК открывает горячую линию по вопросам доступности банковских услуг

Все ли услуги банков доступны для населения? Рассказать об этом предлагают специалисты Комитета государственного контроля. С этого дня, 13 декабря, и до пятницы обратиться можно по короткому номеру 191 и в чат-бот telegram-канала ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не секрет, что сейчас банковские учреждения переводят свои услуги в онлайн-режим. Для кого-то это абсолютно удобно, кто-то предпочитает, чтобы осталось как раньше. Ведь при этом закрываются офисы и сокращается количество банкоматов, в том числе в малых городах и сельской местности, возникают проблемы с получением наличных.