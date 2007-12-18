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Католики отметят рождество музыкальным фейерверком

18 декабря 2007 11:56
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Рождественская феерия начнется 24 декабря у Архикафедрального костела имени Пресвятой Девы Марии перед началом тожественной службы. Об этом сегодня сообщили в курии Минско-Могилевской Архиепархии. Митрополит Тадеуш Кондрусевич рассказал так же о намерении провести специальную программу Рождественских встреч с разными категориями верующих. Такие встречи традиционно называются аплатковыми, так как во время их верующие делятся между собой кусочками белого хлеба, которые называются аплатками. Еще до начала Нового года состоится встреча митрополита с преподавателями, учителями и воспитателями.
# общество # Взрыв пиротехники, фейерверк

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