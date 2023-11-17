Новости Беларуси. В столице скоро стартует сезон зимних развлечений. Каток у Дворца спорта готовится к открытию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Планируется, что в тестовом режиме он заработает 22 ноября.

Сейчас заливают лед. На площадке трудятся более 10 человек. Чтобы каток вовремя мог принять посетителей, работа не прекращается даже ночью. Отметим, что в прошлом сезоне ледовую площадку посетили свыше 15 000 человек. Одновременно каток может вмещать до 170 посетителей, поэтому на нем предусмотрена тщательная дезинфекция.

Алена Козлова, администратор отдела маркетинга и рекламы Дворца спорта:

Все поверхности, к которым могут потенциально прикасаться люди, тщательно обрабатываются. Также обрабатываются коньки после каждого сеанса катания. Они не могут сдаваться в прокат в течение часа. Техническая конструкция площадки позволяет свежим воздушным массам постоянно циркулировать, что создает безопасные эпидемиологические условия для пребывания на катке.