Прямой эфир

В Минске планируют отремонтировать 1,5 млн квадратных метров дорог

10 августа 2023 14:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С начала года в Минске обновили свыше миллиона квадратных метров дорожного полотна на 55 столичных улицах. Полностью заменили асфальтобетонное покрытие на участках улиц Денисовская, Могилевская и проспекте Рокоссовского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске планируют отремонтировать 1,5 млн квадратных метров дорог-1

Ведется и ямочный ремонт. Только в Заводском районе обновлено 45 000 квадратных метров дорожного полотна. Из них почти 20 000 квадратов – это ямочный ремонт. В помощь специалистам и современная техника содержания улично-дорожной сети. На вооружении Горремавтодора Заводского района появился новый МАЗ-5340.

В Минске планируют отремонтировать 1,5 млн квадратных метров дорог-4

Андрей Мельников, исполняющий обязанности заместителя директора – главный инженер Ремавтодора Заводского района:
Этот автомобиль белорусского производства был приобретен благодаря администрации Заводского района Минска. Он был куплен в связи с проведением II Игр стран СНГ. Он подметает улицу, убирает, подметает листву. Когда много листвы и не справляемся убирать, подключаем этот автомобиль.

В Минске планируют отремонтировать 1,5 млн квадратных метров дорог-7

Всего в 2023 году в столице планируют отремонтировать полтора миллиона квадратных метров дорог. Работы ведутся ежедневно. И даже в ночное время.

# Автодороги Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На 30 центнеров с гектара больше, чем в среднем по области – в Несвиже фиксируют высокую урожайность
10 августа 2023 14:38

На 30 центнеров с гектара больше, чем в среднем по области – в Несвиже фиксируют высокую урожайность

«Народная зарядка» к II Играм стран СНГ собрала в Молодечно более 100 человек
10 августа 2023 14:38

«Народная зарядка» к II Играм стран СНГ собрала в Молодечно более 100 человек

Хорошая зарплата и релевантный опыт. Посмотрели, где летом школьники могут заработать деньги
10 августа 2023 14:37

Хорошая зарплата и релевантный опыт. Посмотрели, где летом школьники могут заработать деньги