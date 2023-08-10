В Минске планируют отремонтировать 1,5 млн квадратных метров дорог

Новости Беларуси. С начала года в Минске обновили свыше миллиона квадратных метров дорожного полотна на 55 столичных улицах. Полностью заменили асфальтобетонное покрытие на участках улиц Денисовская, Могилевская и проспекте Рокоссовского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ведется и ямочный ремонт. Только в Заводском районе обновлено 45 000 квадратных метров дорожного полотна. Из них почти 20 000 квадратов – это ямочный ремонт. В помощь специалистам и современная техника содержания улично-дорожной сети. На вооружении Горремавтодора Заводского района появился новый МАЗ-5340.

Андрей Мельников, исполняющий обязанности заместителя директора – главный инженер Ремавтодора Заводского района:

Этот автомобиль белорусского производства был приобретен благодаря администрации Заводского района Минска. Он был куплен в связи с проведением II Игр стран СНГ. Он подметает улицу, убирает, подметает листву. Когда много листвы и не справляемся убирать, подключаем этот автомобиль.