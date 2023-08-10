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На 30 центнеров с гектара больше, чем в среднем по области – в Несвиже фиксируют высокую урожайность

10 августа 2023 14:38
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Новости Беларуси. В Минской области убрали более 54 % зерновых и зернобобовых. Однако восемь районов столичного региона превышают этот показатель, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На 30 центнеров с гектара больше, чем в среднем по области – в Несвиже фиксируют высокую урожайность-1

Самую высокую урожайность в 73 центнера с гектара, что на 30 больше среднеобластной, демонстрируют несвижские хлеборобы. Именно они первыми в центральном регионе намолотили 100 тысяч тонн зерна. В районе убрано 75 % от плана. Аграриям предстоит освоить еще порядка пяти тысяч гектаров. Кроме того, в области завершается уборка озимого рапса. Параллельно с ней аграрии готовят поля к севу этой культуры, оптимальный срок для завершения которого – середина августа. На полях области работает более 1 тысячи 500 комбайнов. Выработка на одну единицу этой техники в день составляет 12 гектаров.

# Уборочная кампания # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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