На 30 центнеров с гектара больше, чем в среднем по области – в Несвиже фиксируют высокую урожайность

Самую высокую урожайность в 73 центнера с гектара, что на 30 больше среднеобластной, демонстрируют несвижские хлеборобы. Именно они первыми в центральном регионе намолотили 100 тысяч тонн зерна. В районе убрано 75 % от плана. Аграриям предстоит освоить еще порядка пяти тысяч гектаров. Кроме того, в области завершается уборка озимого рапса. Параллельно с ней аграрии готовят поля к севу этой культуры, оптимальный срок для завершения которого – середина августа. На полях области работает более 1 тысячи 500 комбайнов. Выработка на одну единицу этой техники в день составляет 12 гектаров.