Капремонт дома в Колодищах: длительность – 4 года, дыры в стенах, новый шифер на полкрыши, нет отопления

Новости Беларуси. В одном из домов в поселке Колидищи Минского района вот уже 4 года идет капитальный ремонт. Однако вместо ожидаемой радости это принесло жителям одни проблемы. Старый шифер сняли, а вот новый положили не везде. Дыры закрыли полиэтиленовой пленкой. К тому же сегодня отключили и отопление, а ведь на улице глубокая осень.

Татьяна Войнова, жительница дома:

Нас с подвалом отделяет тонкая доска. Все канализационные стоки идут в подвал, под пол. Вот мы так живем.

Так и живут жильцы этого дома в Колодищах уже четвертый год. С того момента, как в четырехэтажке начался капремонт. Поменять канализацию и перекрытия рабочие собирались еще летом. С тех пор дыр в стенах все больше. Стен все меньше.

Татьяна Войнова, житель дома:

В ванне уже одна стена рухнула. Перегородка другая тоже скоро рухнет

Почти рушится здесь и крыша. На потолок своей квартиры Ольга Павловна без слез смотреть не может. Еще в сентябре рабочие сняли с кровли старый шифер. Однако новый положили не полностью. На полдома. А дыры закрыли полиэтиленовой пленкой, сообщили в программе .

Ольга Бортник, житель дома:

Понимаете, что это такое: осень, ветер, дождь и полиэтиленовая пленка. Ее тут же порвало. И дождь был такой силы, что у меня оборвало потолки. Мы замочили третий этаж. Обои мои скрутились в гармошку и облетели.

Письма в ЖЭС жильцы стали писать еще летом. Там ответили: ремонт не продолжают, потому что от временного выселения жильцы отказались. Последние недоумевают: на время ремонта жилье им никто не предлагал. А в ответных письмах и вовсе указано, что ремонт дома почти завершен. Организация подрядчика же оправдывается. Мол, крыша оказалось гнилой (дом 34 года постройки). Поэтому и положение сейчас подвешенное.

Василий Лабко, начальник организации подрядчика:

Обследование делал «Белжилпроект». Но сделали поверхностно. Кровлю вскрыли. Оказалось, что балки сгнили. И на сегодняшний день нет решения, как сделать ремонт кровли. Уже «Белжилпроект» сделал обследование по новой. Мы ждем заключения.

В ЖЭСе пояснили: дом более чем проблемный, и работ по ремонту слишком много. Менять нужно практически все: от канализации до кровли. Делать это без отселения жильцов нельзя. Но отселять некуда.

Виталий Шевчук, начальник производственно-технического отдела ЖКХ Минского района:

В виду того, что у нас нет подменного фонда на такое количество квартир, принято решение, что жильцов отселят в достраивающийся социальный дом в Колодищах. Нам сообщили, что этот дом сдастся в январе. Тогда возможно продление работ.

Что делать жильцам до января, в ЖЭСе ответить не смогли. Впрочем, ждать последние уже не в силах. Тем более что на 1 ноября синоптики передают потепление. И дожди.