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Каким будет День города в Минске?

07 сентября 2010 07:47
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В Мингорисполкоме раскрыли сценарий предстоящего праздника.

Торжественные мероприятия пройдут во всех районах столицы, самые интересные - в центре города. Здесь столица примерит на себя сразу несколько нарядов: «театральный», «музейный» и «спортивный». Кульминацией Дня города станет большой фейерверк. К слову, в этом году впервые на карте праздника появится Верхний город. Здесь пройдет концерт начинающих исполнителей «Минский дворик».

Спортивная программа на 11-12 сентября более чем насыщенная. У Дворца Спорта пройдет фитнес-конференция и финал акции «Мисс фитнес — 2010», а также показательные выступления на роликах и турнир силачей.

На Комсомольском озере состоятся соревнования по лыжероллерам и выступления по гребле на каноэ и байдарках. А возле стелы «Минск – город-герой» состоится пятнадцатый Минский международный марафон.

# общество # День города в Минске - 2014

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