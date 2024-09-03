Какие стрижки для собак в тренде? Пообщались с грумером

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Пока одни элегантно дефилируют по подиуму, другие собаки будто созданы для творческих экспериментов с их густой шевелюрой.