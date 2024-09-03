Какие стрижки для собак в тренде? Пообщались с грумером
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Пока одни элегантно дефилируют по подиуму, другие собаки будто созданы для творческих экспериментов с их густой шевелюрой.
Инна Горбач, грумер:
Груминг – это не только стрижка, это и уход за ушами, глазами, зубами, когтями, кожей. Когда собачку приводят на груминг, мы всегда начинаем с гигиенических процедур.
Ножницы, финишные филлерры, полушанкеры. В арсенале грумера много инструментов. Фея красоты меняет собак до неузнаваемости. Среди постоянных клиентов карликовый пудель Филя. Коты тоже нередкие гости. Правда, работать со своенравными посетителями намного труднее.
Инна Горбач:
Коты по своей природе очень боязливы и своенравны, они не любят разные манипуляции над ними, а собаки более домашние. Поэтому с собачками намного проще работать. Сейчас у нас в тренде вот такой мишка Тедди, азиатский стиль. И для йорков, и для ши-тцу, для всех, любят у нас очень люди.
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