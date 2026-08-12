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Какие правила безопасности нужно соблюдать на водоемах? Пообщались с экспертом

12 августа 2026 07:55
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Лето продолжается, но, к огромному сожалению, капризы погоды и человеческая обеспеченность заставляют нас снова вернуться к очень серьезной теме – правилам поведения на водоемах. Свежая статистика МЧС продолжает тревожить. Только в период с 1 мая по 9 августа в стране утонули 124 человека, среди которых 10 детей. Вода ошибок не прощает, а нынешняя переменчивая погода лишь умножает риски. Все главные правила безопасности узнали из первых уст. 

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Бугаева, старший методист Института теории и практики безопасности жизнедеятельности МЧС.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Почему все-таки эти трагические случаи продолжаются? Какая главная причина? 

Какие правила безопасности нужно соблюдать на водоемах? Пообщались с экспертом -2

Елена Бугаева, старший методист Института теории и практики безопасности жизнедеятельности МЧС:
Жаркая погода побуждает людей устремляться к водоемам, в результате чего возрастает нагрузка на инфраструктуру пляжей, а также количество отдыхающих кратно возрастает. 
Действительно, больше сотни утонувших с начала купального сезона, в том числе 10 детей, это тяжелая реальность. Зачастую подобные происшествия происходят с людьми из-за игнорирования простых правил безопасности – люди оставляют детей у водоемов без присмотра, купаются в необорудованных местах и заходят в воду в состоянии алкогольного опьянения. Я хочу еще отметить, что было спасено 165 человек, в том числе 59 детей. И это как раз-таки те случаи, когда люди оказались в критической ситуации, подвергли себя риску, но благодаря своевременным действиям спасателей трагедии удалось избежать. Поэтому пока каждый человек не осознает, что безопасность – это личная зона ответственности каждого, к сожалению, статистика не изменится. 

Подробности в видео

# МЧС # МЧС Беларуси # Правила безопасности

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