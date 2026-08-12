Какие правила безопасности нужно соблюдать на водоемах? Пообщались с экспертом

Лето продолжается, но, к огромному сожалению, капризы погоды и человеческая обеспеченность заставляют нас снова вернуться к очень серьезной теме – правилам поведения на водоемах. Свежая статистика МЧС продолжает тревожить. Только в период с 1 мая по 9 августа в стране утонули 124 человека, среди которых 10 детей. Вода ошибок не прощает, а нынешняя переменчивая погода лишь умножает риски. Все главные правила безопасности узнали из первых уст.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Бугаева, старший методист Института теории и практики безопасности жизнедеятельности МЧС.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Почему все-таки эти трагические случаи продолжаются? Какая главная причина?